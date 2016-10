Dodik: BiH ne može postojati bez RS-a (VIDEO)

Milorad Dodik, predsjednik RS-a, dao je intervju srpskom izdanju Sputnjika.

Zanimljivo je kako predsjednik manjeg bh. entiteta vidi evropsku perspektivu naše zemlje u svjetlu spekulacija da mu je međunarodna zajednica dala “crveni karton”.

“BiH bez RS-a ne može ni postojati. To bi bila neka druga priča. Možda posebna Bosna, posebna Hercegovina. Ne znam za te crvene kartone, ali naš zvanični stav je da se krećemo ka evropskim integracijama. Naravno, danas je sumnjiviji sav taj proces iako je prije pet ili šest godina bio veoma obećavajući. U svakom slučaju, smatramo da globalne evropske vrijednosti treba da usvajamo, a kako će biti u organizacionom smislu — to ćemo još vidjeti. Svakako mislim da kritično vrijeme za Evropu dolazi sada kada Velika Britanija otpočne proces izlaska iz Zajednice. Ako Velika Britanija zadrži sve svoje privilegije u EU, a bude izvan evropskog zakonodavstva to će vjerovatno biti podstrek drugima da zatraže isti status i to će samo ubrzati dalji kolaps EU. I bez toga Evropa ima svojih problema i zato joj je potreban neki uspjeh — kad odlazi Velika Britanija, dajte nam bar BiH. Ali, mislim da smo mi veoma daleko od svega toga. U svakom slučaju, dali smo saglasnost da se BiH prijavi i aplicira za EU.”

