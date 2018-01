Dodik: Ako u BiH bude NATO baza, biće i ruska

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska donijela odluku o vojnoj neutralnosti i da zato neće biti nikakvih baza NATO-a u BiH, pa ni u Brčkom, kako neki pominju.

“Bilo kakva mogućnost da dođe do neke, hipotetički govoreći, baze NATO-a podrazumijevala bi da bi bilo opšteprihvaćeno da bude i baza Rusa, ako su oni za to zainteresovani. Ali, mislim da, u tom pogledu, nema odluke i da je nemoguće da se to desi”, rekao je Dodik za Sputnjik, prenosi Srna.

On je poručio da je lociranje NATO baze u Brčkom nemoguće, jer bi saglasnost za to morala dati Republika Srpska koja to neće učiniti zato što njom ne upravljaju stranci za razliku od drugih dijelova BiH gdje imaju dominantnu ulogu.

Govoreći o najavljenom usvajanju zajedničke deklaracije o opstanku Srba, Dodik je ocijenio da priče da ovaj dokument predstavlja “Memorandum dva” plasiraju protivnici srpskog naroda.

“Na toj platformi napravljen je orkestrirani napad na Srbe na bazi nepostojećeg memoranduma koji nikad nije formalizovan i na bazi toga su mnogi pravdali svoje secesije, kao što je Slovenija, Hrvatska, muslimani u BiH a da taj dokument nikada nije bio formalno usvojen, niti postoji”, rekao je Dodik.

On je istakao da na tom dokumentu rade ozbiljni, referentni predstavnici nauke i javnog života, te izrazio uvjerenje da u skupštinama Srbije i Republike Srpske postoji većina koja će deklaraciju usvojiti do sredine februara.

“Voli bih da svi budu `za`, ali oni koji neće, sami sebe isključuju”, rekao je Dodik.

Povodom izjave američkog zvaničnika Hojta Jia da “Dejton 2” neće biti potreban, ali da BiH treba da se fokusira na prioritete u vezi sa približavanjem EU, Dodik kaže da je “to što je BiH zaglavljena u nemogućnosti da preživi jeste dio politike koji je sprovodila administracija čiji je predstavnik Hojt Ji”.

On je rekao da je Ji zlonamjeran, usmjeren protiv srpskog naroda i Republike Srpske i nazvao ga mešetarom i pripadnikom stare administracije koji “vjerovatno zbog nesređenosti prilika u Vašingtonu još sjedi tu gdje sjedi”.

“On je za mene periferan lik – tek je neki treći zamjenik, ne znam ni ja čega, i osjećam se veoma ugodno što ne komuniciram s njim”, naveo je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske ponovio je da Srpska podržava politiku Srbije po pitanju Kosova i Metohije i da će uvijek podržavati stav zvaničnog Beograda.

Dodik je ukazao da su isti oni stranci koji su pokušali da naprave od Kosova i Metohije neku posebnu situaciju, gurnuli Republiku Srpsku u “imaginaciju koja se zove BiH”, koja ne daje rezultate i samo je “vježbalište” za strance za naredne misije da uče kako se navodno prave države”.

On smatra da je aktuelna vlast u Srbiji suvereno vladala pitanjem u vezi sa Kosovom u smislu iskazivanja svoje volje o tome šta jeste, a šta nije Kosovo.

Dodik je ocijenio da svi polako postaju svjesni da su kršenje međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma najčešće motivisali stranci.

“Što se tiče crtanja karata, ja sam to učinio na jedno hipotetičko pitanje. Mislim da bih sada bio malo precizniji ali, hipotetički gledano, i dalje mislim na isti način”, rekao je Dodik.

Autor: Oslobođenje