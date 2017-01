Dobro se obucite: Krajem sedmice u BiH i do minus 23 stepena.

Početak 2017. godine obilježava hladno vrijeme i niske temperature u Bosni i Hercegovini, a prognoze govore da nas i u narednim danima očekuje slično vrijeme, a posebno u petak kada će se noćne temperature na planinama spustiti i na -23 stepena.

Prognozirana visina novog snijega u toku naredna 24 sata je, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, oko 10 centimetara, a na planinama i do 15 centimetara. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje nas u srijedu, a tokom dana stižu i padavine. Na planinima se očekuje slab snijeg, dok će generalno jutarnje temperature iznositi minimalno -11 stepena, a dnevne od -1 do 5 stepeni. I u četvrtak nas očekuje slično vrijeme, dok će u petak u cijeloj zemlji biti veoma hladno. Jutarnja temperatura će iznositi od -13 do -6 stepeni, a najviša dnevna bit će od -8 do -2. U petak navečer temperatura na planini Bjelašnici spustit će se, prema podacima Accuweather.com, čak na -23 stepena, dok će jutarnja iznositi -19. avaz

A.D