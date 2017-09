Dobili po godinu zatvora: Maloljetnicu opili, drogirali, silovali i sve snimali

Borislav G. (34) i njegovi višestruko osuđivani prijatelji Mario B. (31), Milorad B. (32), Ivan H. (31) i Tomislav B. (34), nakon deset godina od seksualnog zločina nad tada 16-godišnjom djevojkom, nedavno su doznali nepravomoćne sudske presude.

Na jednom Općinskom sudu u istočnoj Hrvatskoj svaki od petorice okrivljenih osuđen je na po godinu dana zatvora jer su se upleli u seksualni čin s tinejdžericom koju su prethodno napili i drogirali heroinom, a cijeli grupni odnos snimao je jedan od prijatelja kojeg su pozvali da snimi orgijanje.

I snimio je više od osam minuta videa koji je brzo postao dostupan drugima.

Prema optužnici, počinili su više spolnih odnošaja s maloljetnicom bez njezina pristanka. Bilo je to u septembru 2007. u jednom kafiću, gdje su konzumirali alkohol i opojna sredstva, a potom su odlučili iskoristiti omamljenost tinejdžerice koju su opili i drogirali ne bi li s njome spolno općili, piše Jutarnji list.

Državno tužilaštvo ih je optužilo za kazneno djelo protiv spolne slobode, odnosno da su s maloljetnom osobom izvršili više spolnih odnošaja bez pristanka.

“Te dečke poznajem iz viđenja. Bila sam te večeri u kafiću s poznanikom Ivanom. Sjedili smo i pili sok, nakon čega je on otišao, a ja sam ostala sama. Do mene u separeu sjedili su ti dečki koji su me pozvali da im se pridružim na piću. Pili su vino, pivo i gemišt. No, nisu bili pijani. S njima sam otišla u WC, u kojem su se drogirali kokainom ili heroinom. I ja sam ga ušmrkala sa smotane novčanice i bilo mi je prvi put u životu. Jedan od dečki mi je obećao platiti 1000 kuna za seks. Kad smo došli u neku kuću, jedan mi je ubrizgao heroin iglom u venu. Bila sam ošamućena, ali sam rekla da ne želim seks s njima, pa mi je opaljen šamar.

Naređeno mi je da se skinem. Dopustili su mi da se nakon seksa otuširam, pa sam se omotala plahtom i pobjegla kroz prozor. Dečki su potrčali za mnom. Uhvatili su me na početku ulice i vratili kući te prisilili na grupni seks. Pustili su me tek sutradan. Od straha nikome nisam rekla, a moj dečko je doznao jer je vidio snimku na internetu”, ispričala je na sudu žrtva, tvrdeći da su dečki znali njezinu dob.

Iako je orgijanje trajalo cijelu noć, napominje da ju nisu tukli, jedino ju je Ivan šamarao.

Autor: Radiosarajevo.ba