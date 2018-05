Do utorka nestabilno s kišom

U Bosni i Hercegovini će u nedjelju biti nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Padavine poslije podne i u večernjim satima.

Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 22 do 28 °C.

Ponedjeljak

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Poslije podne u Hercegovini padavine postepeno prestaju.

Krajem dana i u večenjim satima u Bosni lokalno i obilnije padavine.

Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 20 do 26 °C.

Utorak

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima.

Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 14 do 18, a dnevne od 13 do 19, na sjeveru i jugu do 22 °C.

Autor: Avaz