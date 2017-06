Discovery upozorava na rizik od svjetske pandemije – premijera filma Komarci (Mosquito)

Discovery će ovog ljeta iskoristiti svoj globalni doseg kako bi usmjerio svjetsku pozornost na najsmrtonosnijeg stvora u savremenoj povijesti: komarca. Dokumentarni film Komarci (Mosquito), dio je Discovery Impact programa i u središte stavlja globalnu krizu koja nam prijeti od komaraca. Premijerno će se prikazati 6. jula u 21 sat, na Discovery Channelu i Discoveryjevim mrežama širom svijeta.

Svjetski mediji prenose vijesti o pojedinim slučajevima zaraze virusom zike, malarije, virusa zapadnoga Nila, žute groznice, chikungunya virusa i denga groznice. Međutim, treba ispričati mnogo veću priču, koja je zajednička svim ovim bolestima i koja otkriva kako ih u biti sve pokreće ista sila: neprekidno i ubrzano širenje komaraca širom svijeta, potaknuto čimbenicima poput povećanja međunarodnog transporta ljudi i robe, ali i globalnog zatopljenja koje komarcima posebno odgovara.

Dokumentarni film Komarci (Mosquito) nas u pravo vrijeme i detaljno upoznaje s ovim malenim, ali vrlo opasnim stvorenjima i njihovom nevjerovatnom mogućnosti prilagodbe. Uz naraciju Jeremyja Rennera, (The Town, The Hurt Locker) film opisuje sve veću globalnu prijetnju koju ova malena životinja predstavlja i mogućnost smrtonosnih posljedica ukoliko ne dođe do međunarodno koordinirane akcije. Film donosi intervjue s vodećim stručnjacima, od kojih izdvajamo doktora Thomasa Friedena, bivšeg direktora Američkog centra za nadzor i sprečavanje bolesti (CDC), te Billa Gatesa, supredsjednika Bill & Melinda Gates fondacije, koji ističe kako je osiguravanje resursa potrebnih da se spriječi izbijanje zaraze, kad ih usporedimo s razinom smrtnosti koja bi mogla proizaći iz fatalne pandemije, svjetski zdravstveni prioritet“

“Više od 30 godina, Discovery svojim vrhunskim programom u 220 zemalja svijeta kod gledatelja budi znatiželju i potiče rasprave oko bitnih tema”, rekao je David Zaslav, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Discovery Communications. “Dokumentarni film Komarci (Mosquito) upozorava svijet o potrebi poduzimanja odvažnih koraka za rješavanje ove velike prijetnje. Discovery je kompanija usmjerena na ciljeve i ponosni smo što možemo iskoristiti neprikosnovenu snagu naših televizijskih i digitalnih usluga u svim krajevima svijeta kako bismo pozvali građane i svjetske lidere na akciju.”

“Discovery zna dobro prepoznati globalni problem i prikazati njegov utjecaj na ljude i njihove lokalne zajednice,” izjavio je Rich Ross, grupni predsjednik za Discovery, Animal Planet, Science Channel, Velocity. “Širenje bolesti koje prenose komarci u područjima gdje ih prije nije bilo, potencijalno može promijeniti svijet kakvog poznajemo. Film Komarci upozorava na ovu rastuću prijetnju i gledateljima pomaže da razumiju i pripreme se za jedan novi svijet.”

Komarci godišnje ubiju više od 750.000 ljudi, većinom djece. Ubrzane klimatske promjene i pojednostavljen međunarodni transport ljudi i robe samo su povećali opasnost od komaraca, te ubrzali njihovo širenje širom svijeta. Smrtonosni komarci su sada u stanju doći i opstati na mjestima gdje to prije nije bilo moguće – uključujući Floridu i Texas te na sjeveru Washington i New York – oni donose bolesti kao što su zika, denga groznica i žuta groznica do neočekivanih dijelova svijeta u kojima ljudi nisu spremni za suočavanje s problemom. Dokumentarni film Komarci sniman je na četiri kontinenta i isprepliće mišljenja stručnjaka s intimnim pričama ljudi koji žive u strahu da bi idući ubod za njih mogao biti smrtonosan.

Prvi zabilježeni slučajevi širenja zike iz Afrike u Maleziju dogodili su se 1967. Četrdeset godine kasnije, zika se pojavila u Mikroneziji te se preko pacifičkih otoka proširila do Brazila 2014. Prvi prijavljeni slučaj zike u Portoriku bio je u decembru 2015. godine. Godinu dana kasnije više od 34.000 ljudi se zarazilo je od zika virusom. Danas je više od 2,5 milijarde ljudi u opasnosti od zaraze samo zika virusom, što bi svijet moglo koštati više od 500 milijardi dolara. Ovi alarmantni brojevi predviđaju šta bi se moglo dogoditi ako se svjetski zdravstveni lideri ne ujedine i ne počnu djelovati. Određeni napredak učinjen je u borbi protiv zika virusa, ali u isto vrijeme je pola svjetske populacije ostalo u jednakom riziku od obolijevanja od malarije i ostalih smrtonosnih bolesti.

Dokumentarni film Komarci prikazuje oca i sina iz izoliranog sela u Keniji. Otac se pita kako su obojica oboljeli od malarije iako su koristili mreže za zaštitu, dok nosi sina na leđima u bolnicu ne mareći za vlastito zdravlje. Osim toga, film predstavlja Leslie Meiners, majku iz Queensa (New York), koja se zarazila virusom Zapadnog Nila u svom susjedstvu. “Nikad nisam mislila da se tako nešto može dogoditi meni. Virus zapadnog Nila u savremenom društvu”, izjavila je Meiners u filmu. “To je poput igranja ruskog ruleta. A ja sam u toj igri izgubila.”

Dokumentarni film Komarci također otkriva priču o paru iz Miamija na Floridi koji očekuju bebu. Scott i Lindsay Fuhrman žive u karanteni u vlastitoj kući zbog straha od zika virusa. “Ljeto je u Miamiju, a mi smo zatvoreni i u strahu”, objašnjava Lindsay. Obitelj je frustrirana i uvjerena kako su ih političari njihove zemlje iznevjerili. “Naša vlada nije uspjela”, kaže Scott. “Mislili su da je to fantazija. Svi smo vidjeli što se sprema, a oni su nam odbili pomoći.”

Najpotresnija je priča o mladoj majci iz Brazila, Ane Júliana Araújo, koja se brine za bebu rođenu sa zikom, te živi u strahu kako bi ta bolest mogla utjecati i na njezino drugo nerođeno dijete. Thomas Frieden, bivši ravnatelj CDC-a, kaže u filmu: “Postoji toliko bolesti koje komarci mogu prenositi. Morat ćemo smisliti nove i bolje načine za zaustavljanje komaraca, kako bismo se zaštitili ne samo od zike… već od svega što bi tek moglo doći.”

Film Komarci je za Discovery Channel producirala kuća Yap Film Production; redateljica je Su Rynard; izvršni producenti su Elliot Halpern i Elizabeth Trojian; urednici Michele Francis i Steve Weslak; kamera Mark Elam; scenarij Mark Monroe; originalna glazba Tom Third i ko-producent je Alex Rankin. Za Discovery: nadzorni producent Jon Bardin; izvršni producent John Hoffman.