Dijelove Bosne i Hercegovine pogodilo veliko nevrijeme

Veliki pljusak, praćen grmljavinom i gradom, pogodio je danas oko 13.30 časova Kneževo.

“Prvo je padao krupniji led veličine oraha, nakon toga je uslijedio pljusak”, rekao je naš čitalac. Dodao je da je nevrijeme trajalo oko 20 minuta, a onda je nastavila da pada kiša.

Pretpostavlja se da je led izazvao štetu na automobilima, ali za sada nema provjerenih informacija.

Meterolozi u BiH narednih dana prognoziraju nestabilne vremenske prilike, praćene pljuskovima i gradom.

Subota

Nastavlja se toplo, ali i nestabilno vrijeme. Ujutru i prijepodne pretežno sunčano, a tokom dana uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti nešo češći na sjeveru i istoku, a na jugu ostaje pretežno suvo i sunčano. Lokalno su mogući i jači pljuskovi uz obilnije padavine i pojavu grada ponegdje. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 31°C, u višim predjelima od 22°C.

Nedelja

Toplo i pretežno sunčano vrijeme. Tokom popodneva razvoj oblaka uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu i jugoistoku u brdsko-planinskim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 11°C do 17°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 32°C, u višim predjelima od 23°C.

Autor: Neazvisne novine