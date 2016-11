Deutsche Bank stopirala 500 uplata i isplata bh. banaka

Zbog nedostatka saradnje entiteta, Evropsko udruženje banaka samoinicijativno stavilo BiH na „crnu listu“, tvrdi ministar sigurnosti.

Usljed nedostatka suradnje entiteta u BiH, Federacije BiH i Republike Srpske, sa pregovaračkim timom BiH koji je učestvovao u pregovorima sa Moneyvalom i FATF-om (Svjetska organizacija za sprečavanje pranja novca i finansiranja borbe protiv terorizma), Europsko udruženje banaka stavilo je samoinicijativno BiH na „crnu listu“, tvrdi Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH koji je i predvodio ove pregovore sa FATF-om i Moneyvalom, piše “Aljazeera“.

BiH je odranije bila na „sivoj listi“, ali novom odlukom, tvrdi Mektić, Europska asocijacija banaka samoinicijativno je stavila BiH na „crnu listu“ zbog neispunjavanja uslova koje je BiH preuzela u pregovorima sa FATF-om i Moneyvalom.

„Problem je što je došlo do totalnog kolapsa u entitetima, odnosno entitetskim vlastima koje su trebale ispuniti uslove koje smo im i prenijeli. U entitetu Republika Srpska neće da izmjene Krivični zakon RS, već sada hoće da prave potpuno novi, a rok da ispunimo šta je država BiH obećala je januar naredne godine. Koliko je meni poznato, nikakav novi Krivični zakon nije ni u proceduri, a kamoli pred usvajanjem. Federacija BiH opet ima svojih problema sa vrijednosnim akcijama, a nisam primjetio ni da su oni do sada uradili bilo šta da to i riješe. Koliko sa ove pozicije vidim, do sada smo BiH izvlačili godinama da ne dospijemo na ovu listu. Sada više nisam siguran da ćemo išta uspjeti da uradimo, a rok nam je najkasnije kraj januara naredne godine“, pojašnjava Mektić.

Šta to znači praktično?

Praktično, europske banke odbijaju suradnju sa bosansko-hercegovačkim bankama, a do sada je samo njemačka Deutsche banka u par dana stopirala uplate i isplate bh. banaka – 500 puta.

I ne samo to. Situacija će iz dana u dan, tvrdi Mektić, biti samo gora.

„Izgleda da više niko od onih koji bi trebali da vode računa i o zaštiti poslovanja bosansko-hercegovačkih privrednika ne vodi računa ni o čemu. Sada je izgledno da nakon njemačke Deutsche banke i druge banke krenu istim putem i samo storniraju račune banaka sa sjedištem u BiH. I što je najgore, niko od nas nije tražio previše, osim da izmjenimo par članova entitetskih zakona i da napravimo spisak nevladinih udruženja, da ga javno objavimo, kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe i kako novac iz BiH ne bi odlazio za finansiranje terorizma“, naglašava Mektić.

BiH u rangu Sjeverne Koreje

Sagovornik nimalo optimistično tvrdi da ovo vodi ka kolapsu privrede BiH.

„Sada će sve ijedna uplata i isplata biti provjeravana više nego ikada, prebacivanje novca iz BiH u drugu državu Evropske unije bit će otežano, ali i mnogo skuplje. Ovdje postoje samo dva izlaza. Prvi je da pokušamo kod FATF-a i Moneyvala tražiti da nas skinu sa „crne liste“ koju je samoinicijativno donijela Evropska asocijacija banaka. Druga je da ubrzamo ispunjavanje obaveza koje smo preuzeli. Ne ispunimo li obaveze do kraja januara, ne usuđujem se ni pomisliti, šta će biti tek u februaru“, zaključuje Mektić.

BiH ni do sada nije bila u mnogo boljem položaju, rangirana zajedno sa Sjevernom Korejom.

Činjenica da je BiH već sada i bez odluke dvije najmoćnije svjetske organizacije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma na „crnoj listi“, bez naznaka da bi se njihovi uslovi i mogli ispuniti do kraja januara naredne godine, mogla mi i previše koštati ionako posrnulu bh. privredu.