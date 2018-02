Detaljna dugoročna prognoza: Pred BiH sibirski val hladnoće, temperature do -20

Ako ne ugrize zubima, udari repom – pred Bosnom i Hercegovinom je sibirski val hladnoće. Snažan utjecaj hladne zračne mase osjetit ćemo od vikenda, kada će temperature u idućoj sedmici osjetno pasti, u nizinama Bosne i do -20 ujutro prema kraju februara.

Anomalija temperatura po prognostičkom modelu ECMWF inicijalizirala se za čak 12 do 20 stepeni ispod višegodišnjeg prosjeka, što je izrazito jak ekstrem s obzirom o kakvom se odstupanju radi. Od nedjelje i u većem dijelu naredne sedmice slijede temperature u cjelodnevnom minusu, ne samo u Bosni, već ponegdje i u Hercegovini. Posljedica toga bit će takozvana blok situacija, gdje polje anticiklone nad Skandinavijom neometano vrši potisak na hladnu zračnu masu da se počne spuštati sjeveroistočnom visinskom strujom prema većem dijelu Europskog kontinenta. Nad Mediteranom ova situacija je sasvim dovoljna za potenciranje i razvoj jačih ciklonalnih sistema koji bi se širili prema Jadranu i uzrokovali obilnije padavine, a tako će biti i ovog puta u Bosni i Hercegovini, počevši od ovog vikenda u našoj zemlji pa sve do srijede. Zbog blizine južnojadranske ciklone, obilnije padavine nas čekaju u ponedjeljak i utorak, piše amater meteorolog Nedim Sladić.

Za izradu prognoze koristi se prognostički deterministički materijal: ICON-DWD 0.065°, GFS 1.0°, izlazi 18Z (21.02), 00Z, (22.02), ECMWF-CEP, ECMWF-EPS (HRES) 0.25° i 1.4°, izlazi 00 i 12Z, usporedba izvršena sa UKMO modelom. Ensemble baziran je na GFS 0.25° modelu i 800 perturbacija, počevši od 17. februara)

Četvrtak, 22. februar 2018: ciklonalni vrtlog u Tirenskom moru i njegova blizina našim predjelima uzrokuje nestabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini. Prevladavat će oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne i ponegdje u višim predjelima sjeverne Hercegovine, a na krajnjem istoku i sjeveroistoku zemlje sa slabom i mjestimičnom kišom i susnježicom. Obilnije padavine u Niskoj Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a zbog daljine ciklonalnog utjecaja najmanje ih je na krajnjem sjeveroistoku zemlje. Prognozirana količina padavina je od 10 do 25 litara po metru kvadratnom u većem dijelu zemlje, izuzev sjeveroistočne Bosne gdje je količina padavina manja od 3 litre po metru kvadratnom. U Niskoj Hercegovini i na zapadu Bosne očekivana količina padavina se kreće od 25 do 40 litara po metru kvadratnom. U većem dijelu Bosne past će do 15 cm novog snijega. Vjetar umjeren do umjereno pojačan, na krajnjem sjeveru Bosne sjeveroistočnog smjera, u ostatku zemlje slab do umjeren, istočnog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 2, na jugu Hercegovine do 6°. Najviša dnevna u Bosni uglavnom ima slične vrijednosti kao u jutarnjim satima, izuzev Hercegovine gdje se dnevna temperatura kreće od 6 do 10°.

Petak, 23. februar 2018: tirenska ciklona i dalje utječe na nestabilne vremenske prilike u Bosni i Hercegovini ali njen utjecaj krajem petka postepeno slabi. Prevladavat će oblačno vrijeme sa snijegom na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a kišom u Niskoj Hercegovini i dijelovima sjeverne Hercegovine, centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne. Obilnije padavine u Niskoj Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje prognozirana količina padavina kreće se od 15 do 25 litara po metru kvadratnom. U ostatku Bosne uglavnom između 1 i 7 litara po metru kvadratnom. Prognozirana visina novonapadalog snijega je do 4 cm. Vjetar slab, sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini bura je u jačanju. Jutarnja temperatura od -3 do 0, na jugu od 1 do 5. Najviša dnevna od -1 u Krajini do 6 na sjeveroistoku zemlje, na jugu Hercegovine od 6 do 10°.

Subota, 24. februar 2018: izraženo gradijentalno polje između jakog anticiklonalnog polja nad sjeveroistokom Europe koji pruža svoj greben djelovanja prema našim krajevima i ciklonalnog polja nad jugom Europe uslovljava vjetrovito vrijeme po buri u Hercegovini i kratkotrajno slabljenje padavina u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Anticiklona nad sjeveroistokom Europe obilježava i početak najjačeg vala hladnoće u Bosni i Hercegovini, kako će se sa područja Rusije neometano preliti veća količina izrazito hladne zračne mase. Prevladavat će oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Vjetar umjeren, sjeveroistočnog i istočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od -3 do o, na jugu od 0 do 3°. Najviša dnevna od 0 do 3, na jugu Hercegovine od 3 do 8°.

Nedjelja, 25. februar 2018: ponovno približavanje nove ciklone iz Sredozemlja i njenim ulaskom preko Tirena u južni Jadran destabilizira atmosferu nad Bosnom i Hercegovinom. Prevladavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme praćeno snijegom. Od sredine dana padavine jačaju i intenziviraju se. Zbog niskih temperatura snijeg se očekuje u cijeloj zemlji, uključujući i obje Hercegovine (sjeverna, tj. Visoka i Niska). Vjetar umjeren do jak, sjeveroistočnog i istočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od -10 do -4, na jugu od -3 do 3°. Najviša dnevna od -6 do -2, na jugu Hercegovine od -2 do 2°.

Ponedjeljak, 26. februar 2018: plitka ciklona nad obalama Albanije i južnog Jadrana uzrokuje padavine, a zbog priliva iznimno hladne zračne mase, temperature u Bosni i Hercegovini su izrazito niske za ovo doba godine i imaju vrlo izraženu negativnu anomaliju, ponegdje i za -15° od višegodišnjeg prosjeka. Prevladavat će oblačno vrijeme praćeno snijegom, a povremeni obilniji valovi snijega prognoziraju se za jugoistočnu, centralnu i sjeverozapadnu Bosnu. Prognozirana visina novonapadalog snijega kreće se od 5 u Hercegovini, u većem dijelu Bosne od 15 do 30, u centralnim i sjeverozapadnim krajevima lokalno i do 50 cm. U planinskim područjima Bosne uz jak snijeg praćen jakim vjetrom (snježne vijavice) očekuje se preko 1 metar novonapadalog snijega. Vjetar umjeren do jak, sjeveroistočnog i istočnog smjera. Jutarnja temperatura od -14 do -5, na jugu od -5 do -2. Najviša dnevna od -10 do -6, na jugu zemlje od -5 do -2°.

Utorak, 27. februar 2018: plitko ciklonalno polje u južnom Jadranu podržava nestabilno vrijeme u našoj zemlji. Prevladavat će oblačno vrijeme sa snijegom, jačim i obilnijim u jugoistočnoj, centralnoj i sjeverozapadnoj Bosni. U Hercegovini snijeg je slabijeg intenziteta. Prognozirana visina novonapadalog snijega je 1 do 3 cm u Hercegovini, a u većem dijelu Bosne između 10 i 20, izuzev jugoistočne, centralne i sjeverozapadne Bosne gdje se prognozira novih 20 do 30 cm. Vjetar umjeren, sjeveroistočnog smjera, danju je u slabljenju. Jutarnja temperatura od -16 do -8, u sjevernoj Hercegovini od -8 do -5, a u Niskoj Hercegovini od -5 do -2. Najviša dnevna od -11 do -5, u Hercegovini od -5 do -1°.

Srijeda, 28. februar 2018: prevladavat će oblačno i vrlo hladno vrijeme povremeno sa sve slabijim snijegom. Poslijepodne prestanak padavina očekuje se u cijeloj zemlji i djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od -21 do -12, u sjevernoj Hercegovini od -14 do -8, u niskoj Hercegovini od -8 do -4°. Najviša dnevna od -15 do -8, u Hercegovini od -7 do -2°.

Četvrtak, 01. mart 2018: ekstremno niske temperature u jutarnjim satima sa temperaturama nižim i za čak -18° od prosjeka povezane su sa hladnom zračnom masom iz područja sjeveroistočne Europe. Prevladavat će malo do umjereno oblačno i sunčanije, ali izrazito hladno vrijeme. Jutarnja temperatura od -26 do -22 na platoima, visoravnima i planinama centralne i sjeverozapadne Bosne, u nizinama od -22 do -14, a u Hercegovini od -13 do -5°. Najviša dnevna od -14 do -7, na jugu zemlje od -7 do -3°.

Nakon relativno blage zime, na kraju ipak zima neće proći bez jakog udara zime.

