Detalji nestanka mladića u Miljacki: Bratu vlasnika kafića pozlilo, okliznuo se, za njim skočio konobar

Opsežnoj potrazi za dvojicom mladića nestalim u nabujaloj rijeci Miljacki ni nakon 11 sati ne nazire se kraj.

Sve je počelo rano jutros u 2.28 sati kada je Policijskoj upravi Novo Sarajevo dojavljeno da su u korito rijeke Miljacke na Dolac-Malti upale dvije osobe.

Kako piše Avaz.ba, jedan od nestalih je Aldin Mulić (28).

Mulić je, prema našim nezvaničnim saznanjima, prisustvovao proslavi jednog rođendana na Ilidži, nakon čega se vratio u kafić “Argelini”, čiji je vlasnik njegov brat. U jednom trenutku mu je pozlilo, te je izašao iz objekta i otišao do obale. Pretpostavlja se da je počeo da povraća i potom se okliznuo i upao u Miljacku. To je primijetio konobar “Argelinija” inicijala I.F. (24) koji je odmah za njim skočio u vodu i od tada im se obojici gubi svaki trag.

U akciju spašavanja po dojavi su se odmah uključile brojne ekipe, među kojima i policajci, vatrogasci, pripadnici Civilne zaštite i Gorske službe spašavanja (GSS).

Spasioci, njih više od 100, detaljno “češljaju” svaki dio Miljacke, a raspoređeni su od mjesta na kojem su mladići upali pa sve do Visokog, gdje je obaviještena lokalna stanica GSS-a kako bi na vrijeme reagovala i uočila tijela unesrećenih uoliko doplutaju rijekom Bosnom.