Davor Rostuhar iz Hrvatske nakon 47 dana pješke stigao do Južnog pola

Nakon pješačenja 1.200 kilometara hrvatski putopisac, istraživač i fotograf Davor Rostuhar stigao je na Južni pol. Tokom 47 dana sa sobom je kroz snijeg vukao sanke sa svim što mu je bilo potrebno.

“Odjednom se na tom horizontu pojavi crna točka. Znanstvena stanica na samom polu. Prvo se razveselim. Sada mi pogled ima čvrstu točku prema kojoj idem i koja je zadnja točka do koje trebam doći. Krajnji cilj. Kraj svijeta. Potom mi proleti misao, da zašto mi sad ta točka prekida horizont. Taj beskrajni horizont na koji sam se tako lijepo navikao. Da, to je to”, napisao je u srijedu.

Proputovao je do sada tačno 100 država, a jedan od najvećih projekata bio mu je Hrvatska iz zraka, gdje je dokumentirao cijelu Hrvatsku iz zračne perspektive i te fotografije objavio u prvoj hrvatskoj fotomonografiji brendiranoj prestižnim National Geographicom.

“Hodanje oduvijek volim, to mi je omiljeni oblik kretanja. Volim biti u prirodi i većina mojih ekspedicija do sad je uključivala hodanje i to obično u što zabitije, što udaljenije predjele. U projektu Džungla sam uspio posjetiti mjesta koja civilizacija još nije dotakla, a takvih mjesta na svijetu je još samo nekoliko. Putovao sam i na druge načine: biciklom i kajakom i motorom, ali uvijek najviše volim hodati”, rekao je prije početka ekspedicije za Index.hr