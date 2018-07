Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, veći dio dana, zapadni i jugozapadni, a u ostatku Bosne sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 28 do 33 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 °C.

