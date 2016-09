Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar, slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 23 do 29 °C.

U nedjelju 11.09.2016., umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine se očekuju tokom poslijepodneva. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 25 do 31 °C.

U ponedjeljak 12.09.2016., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva, ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim posdručjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine, mogući su slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 26 do 32, na jugu 29 do 33 °C.

U utorak 13.09.2016., pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 26 do 32 °C.

U srijedu 14.09.2016., sunčano. Poslije podne u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 25 do 31 °C.

Autor: Fena