Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

Danas se našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, povećanjem oblačnosti, ponegdje u centralnim, jugoistočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine postoje uvjeti za slabe pljuskove, rijetko praćene grmljavinom.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu od 30 do 34 stepena Celzijusa.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, porastom oblačnosti, postoje uvjeti za kratkotrajan lokalni pljusak i grmljavinu. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni Celzijusa.

Autor: Avaz.ba