Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Danas se u Hercegovini, zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostaku naše zemlje, uglavnom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje na zapadu Hercegovine je moguća slaba kiša.

Vjetar, umjeren do jak, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, u Hercegovini i Krajini od 9 do 15, a dnevne od 17 do 23 stepena Celzijusa.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.

Autor: Avaz.ba