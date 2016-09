Danas u našoj zemlji nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine se očekuju tokom poslijepodneva. Vjetar, slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 25 do 31 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu prije podne sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana se očekuju pljuskovi. Dnevna temperatura oko 25 stepeni Celzijusa.

