Danas u BiH temperatura i do 35 stepeni

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, po kotlinama Bosne, sa maglom ili sumaglicom. Vjetar, slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 27 do 33, na jugu od 31 do 35 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 29 stepeni Celzijusa.

Autor: Depo.ba