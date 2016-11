Danas u BiH preteženo sunčno, temperature do 14 stepeni

U većem dijelu naše zemlje danas će preovladavati promjenjivo oblčano sa suncem i mrazom u jutarnjim satima, a po kotlinama Bosne sa maglom i sumaglicom.

U ostatku dana, uglavnom, pretežno sunčano. U Posavini i na sjeveroistoku Bosne od sredine dana očekuje se porast naoblake. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba bura.

Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 9 do 14 °C.

U Sarajevu pretežno sunčano i prohladno. U jutarnjim satima magla ili sumaglica je moguća u kotlinskim dijelovima grada. Jutarnja temperatura oko -4, a dnevna oko 2 °C.

Autor: Avaz.ba