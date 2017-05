Danas u BiH oblačno vrijeme s kišom

U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno vrijeme. Slaba kiša je zabilježena ponegdje na jugoistoku.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Ivan-sedlo 8, Sokolac 9, Livno, Sarajevo 10, Bugojno, Drvar, Srebrenica 11, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Prijedor, Tuzla 12, Sanski Most, Stolac, Trebinje 13, Grude 14, Neum, Zenica 15 i Mostar 17 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 935 hPa, za 8 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

U Bosni i Hercegovini danas će u preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne s kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini slabi lokalni pljuskovi su mogući, uglavnom, na krajnjem jugu. Očekivana količina padavina od 2 do 10, lokalno do 15 l/m2. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjevesroistočni, a u Hercegovini slaba bura. Dnevne temperature od 12 do 16, na jugu od 17 do 21 stepen.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Kiša se očekuje poslijepodne i u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

