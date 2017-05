Danas temperature do 29 stepeni: Do ponedjeljka kiša, grmljavina i grad

Danas prije podne sunčano vrijeme uz malu oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Tokom dana, u istočnim i planinskim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, većinom jugozapadnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

U suboti u Bosni i Hercegovini bit će naoblačenje koje će od sredine dana uvjetovati kišu, jače pljuskove i grmljavinu. Intenzivnije padavine se prognoziraju za Krajinu, sjever i sjeveroistok Bosne, gdje može pasti između 20 i 40 litara kiše po metru kvadratnom. Uz kišu, pljuskove i grmljavinu lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje od 14 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26 stupnjeva.

U nedjelju u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni. Više padavina prije podne. Na jugu zemlje u drugoj polovini dana razvedravanje. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 22 do 25 stupnjeva.

U ponedjeljak u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni. Tokom dana, povremeno su mogući i lokalni pljuskovi. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje od 22 do 25 stupnjeva.