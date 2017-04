Danas temperature do 20 stepeni: Od subote kiša i grmljavina

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica, Kupres i Sokolac 2 stepena, Bugojno 3, Drvar i Jajce 4, Livno, Sanski Most, Srebrenica, Tuzla i Zenica 5, Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor i Sarajevo 6, Bihać, Bijeljina, Doboj, Zvornik i Grude 7, Stolac 8, Gradačac i Trebinje 10, Mostar 11, Neum 13 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina ljudi će se osjećati bolje, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. Opšta slika djelimično će se pokvariti u drugom dijelu dana, ponajviše zbog sparnog vremena, a moguće je i da popodnevni pljusak pokvari ugođaj.

Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima očekuje uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodne ponegdje na zapadu, sjeverozapadu i centralnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi, a u večernjim satima kiša se očekuje i u Posavini. Vjetar, slab, uglavnom zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U Sarajevu jutro pretežno oblačno, a u ostatku dana malo do umjereno oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.

Petak: U Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša ili pljuskovi se povremeno očekuju u Hercegovini, i ponegdje na zapadu i istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena.

Subota: Jutro u većini područja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku dana postepeno naoblačenje. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju poslije podne i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena.

Nedjelja: Oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu od 16 do 20 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.