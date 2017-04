Danas temperature do 19 stepeni: Kakvo će vrijeme biti do srijede

Jutros je u centralnim, sjevernim i istočnim područjima bilo pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -4 stepena, Ivan Sedlo i Sokolac -1, Bihać i Tuzla 1, Bugojno, Jajce i Sarajevo 2, Doboj, Sanski Most, Srebrenica i Zvornik 3, Banja Luka, Livno, Prijedor i Zenica 4, Bijeljina 5, Gradačac 6, Grude 8 Trebinje 10, Mostar i Neum 12 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati. Pri tome bi zbog svježijeg vremena u unutrašnjosti, naročito u jutarnjim satima, osjetljive osobe trebale biti opreznije, posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od niskih temperatura.. U drugom dijelu dana će otopliti i biće ugodnije. Opšta slika će biti ljepša na jugu.

Danas prije podne, u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i istočnim područjima Hercegovine pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno smanje oblačnosti. U ostalim djelovima mala do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na jugu zemlje od 20 do 23 stepeni. U Sarajevu umjereno pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.

Ponedjeljak: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 , na jugu do 25 stepeni.

Utorak: U Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će prije podne uvjetovati slabu kišu, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. U ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i bez padavina. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera, a u Hercegovini slabo jugo. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena.

Srijeda: U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. U Hercegovini i istočnim poručjima malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.