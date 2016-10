Danas sunce: Pročitajte i prognozu do četvrtka sljedeće sedmice

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i maglovito vrijeme.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 0; Livno 2; Bihać, Ivan Sedlo, Sokolac, Tuzla 3; Banja Luka, Bugojno, Sanski Most, Srebrenica 4; Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sarajevo 5; Doboj, Jajce 6; Zenica, Zvornik 8; Mostar 10; Trebinje 11; Neum 13.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Bioprognoza: Uz povoljnije biometeorološke prilike većina populacije će se osjećati bolje. Nakon svježijeg, mjestimično maglovitog jutra, tokom dana će duži sunčani intervali povoljno djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Savjetujemo Vam da provedete dan na otvorenom.

Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne sa maglom ili niskom naoblakom. Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Dnevne temperature od 16 do 22 °C. U Sarajevu, uglavnom, pretežno sunčano. Dnevna temperatura oko 16°C.

Ponedjeljak: Pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne sa maglom ili niskom naoblakom. Jutarnje temperature od 6 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 18 do 24 °C.

Utorak: Pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne sa maglom ili niskom naoblakom.Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima postepen porast naoblake sa zapada. Jutarnje temperature od 8 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 20 do 26 °C.

Srijeda: Oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 15 do 19, na jugu od 20 do 24 °C.

Četvrtak: Pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa slabom rosuljom. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 6 do 12, na jugu od 14 do 19 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Autor: Radioasrajevo.ba