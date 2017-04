Danas sunčano: U narednim danima ponovo kiša

Jutros je u većem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno vrijeme. Više oblačnosti ima u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica -4; Sokolac -2; Srebrenica -1; Ivan Sedlo i Zenica 0; Bugojno, Livno i Sarajevo 1; Tuzla i Zvornik 2; Jajce i Sanski Most 3; Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Doboj 4; Drvar 5; Prijedor 6; Gradačac i Trebinje 7; Mostar 8; Neum 10°C.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 949hPa, za 10hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.

Bioprognoza: Nakon hladnog, mjestimično tmurnog jutra, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati, najprije na zapadu, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Uz porast temperatura i južno strujanje, tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti.

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblaka će biti u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima u zapadnim područjima Bosne i u Krajini mogući su slabi kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab, na sjeveru Bosne istočnog smjera, u ostalim područjima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 20°C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

U utorak pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 0 do 6, u Hercegovini i Krajini od 7 do 13, a dnevne od 16 do 22 °C.

U srijedu u Hercegovini, zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pretežno oblačno. U ostaku naše zemlje, uglavnom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima kiša se očekuje na zapadu Bosne. Jutarnje temperature od 4 do 8, u Hercegovini i u Krajini od 8 do 12, a dnevne od 17 do 23 °C.

U četvrtak prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva jače naoblačenje sa sjeverozapada praćeno kišom, koje će do kraja dana zahvatiti veći dio naše zemlje. Obilnije padavine se očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne, od 50 do 80 l/m2. Jutarnje temperature od 7 do 12, u Hercegovini i u Krajini od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.