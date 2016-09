Danas pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima

U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti u Krajini. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni sa kišom ili lokalnim pljuskovima.

Tokom poslijepodneva slaba rosulja moguća je u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

U Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme, a prijepodne uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 24 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa povremeno slabom kišom ili rosuljom. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni, javio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Autor: Fena