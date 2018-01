Bit će oblačno. Prije podne kiša se očekuje u Krajini, na zapadu Bosne i ponegdje u Hercegovini.

Poslije podne ili u večernjim satima, padavine će biti u većini područja, osim u Krajini. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu od 11 do 15 stepeni.

