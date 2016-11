Danas oblačno sa kišom, poslijepodne moguć i snijeg na planinama

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom.

Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim, jugozapadnim, te ponegdje u centralnim djelovima. Očekivana količina padavina u tim područjima od 10 do 20 l/m2, lokalno i do 30 l/m2, a u ostalim djelovima od 5 do 15 l/m2.

Tokom dana, na planinama kiša će postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Poslije podne, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima kiša se postupno oslabiti, a do kraja dana i prestati. Vjetar umjerene jačine. Prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a poslije podne vjetar u skretanju na sjeverni smjer.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 8 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje od 14 do 16 stepeni. Tokom poslije podneva, postupan pad temperatura zraka.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

Autor: Avaz.ba