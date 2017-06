Danas oblačno i kiša u većem dijelu BiH

Danas će u Bosni preovladavati pretežno, a u Hercegovini, uglavnom, umjereno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u većem dijelu Bosne.

Bez padavina na sjeveru i sjeverozapadu naše zemlje. Vjetar u Bosni, slab od umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Na zapadu Bosne, povremeno, sa jakim udarima vjetra. Dnevne temperatura od 15 do 20, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Dnevna temperatura oko 16 stepeni Celzijusa.