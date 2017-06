Danas nestabilno vrijeme, u narednim danima promjenljivo …

Danas u našoj zemlji nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, tokom poslijepodneva i u večernjim satima. Na jugu naše zemlje bez padavina. Lokalno u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne pljuskovi mogu biti i intenzivniji. Vjetar, slab, u Bosni, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu do 19, a dnevne od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

Tokom prijepodneva će biti svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana, usljed visokih temperatura, strujanja toplijeg zraka i pljuskova, moguće su izraženije poteškoće kod osjetljivih osoba.

U utorak u većem dijelu naše zemlje jutro sunčano, uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima u sjevenim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina, koji mogu biti intenzivniji, uz olujan vjetar i grad.

Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen Celzijusa.

U srijedu na jugu Hercegovine, uglavnom, umjereno, a u ostalim područjima naše zemlje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

U četvrtak sunčano. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugo od 14 do 18, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.