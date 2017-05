Danas kiša i 16 stepeni: Meteorolozi objavili prognozu do ponedjeljka

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Kiša pada u Krajini, zapadnim, centralnim i sjevernim područjima Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 2; Sokolac 6; Kupres 7; Bugojno, Jajce i Livno 8; Ivan Sedlo 9; Sanski Most, Srebrenica i Zenica 10; Bihać, Grude, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 11; Banja Luka 12; Doboj, Gradačac, Mostar, Stolac, Trebinje i Zvornik 13; Bijeljina 15; Neum 18°C.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 941hPa, za 1hPa je manji od normalnog i opada.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Povećana naoblaka i povremene padavine, kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima. U drugom dijelu dana opšta slika će se djelimično popraviti.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina od poslijepodnevnih sati i smanjenje oblačnosti. Očekivana količina padavina je između 5 i 15 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 18°C, na jugu do 20°C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Veći dio dana su mogući pljuskovi. Od poslijepodnevnih sati smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

U subotu u većem dijelu zemlje će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Prijepodne pretežno oblačno se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Krajem dana novo naoblačenje sa zapada koje će u noći na nedjelju usloviti kišu. Vjetar slab, uglavnom zapadnog i jugozapadnog smjera. U Hercegovini prije podne vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Prognozirana količina padavina je između 10 i 20 litara po metru kvadratnom. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U Hercegovini jugo veći dio dana. Krajem dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18°C, na jugu do 20°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Prognozirana količina padavina je između 5 i 15 litara po metru kvadratnom Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 20°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.