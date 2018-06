Danas i narednih dana nestabilno vrijeme s padavinama

Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom, a u Hercegovini većinom sunčano sa umjerenom naoblakom.

Poslijepodne je moguć lokalno pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu zemlje od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24°C, na jugu zemlje od 27 do 31°C.

Sutra sunčano sa umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu zemlje od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29°C, na jugu zemlje od 30 do 33°C.

U četvrtak će preovladavati sunčano sa umjerenom naoblakom. Od sredine dana prema večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu zemlje od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

U petak se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će preći preko Bosne i Hercegovine i donijeti kišu i usloviti pad temperature zraka. Ujutro slabo jugo. Sa prolaskom fronta vjetar mijenja smjera na sjever umjerene jačine sa jakim udarim. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najtoplji dio dana su jutarnji sati i dio prijepodneva. Zatim se očekuje zahlađenje. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24°C, na jugu zemlje od 24 do 28°C.