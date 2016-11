Dan odluke: SAD bira između Clinton i Trumpa

Građani Sjedinjenih Američkih država danas biraju novog predsjednika.

Na dan izbora kandidatkinja Demokratske stranke Hillary Clinton ulazi sa nekoliko procenata prednosti, kako pokazuje većina anketa i nezavisnih analiza, ali i sa bremenom drugog najnepopularnijeg predsjedničkog kandidata u historiji predsjedničkih izbora, piše “Al Jazeera“…

Od Clinton je nepopularniji republikanski kandidat Donald Trump, čije se pobjede mnogi pribojavaju, a koja je sve izglednija kako se bliži trenutak kada će američko biračko tijelo izaći na izbore.

Trump ima realne šanse da postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a razlika koja je išla u korist Clinton svakim se danom u posljednjih sedam dana smanjivala.

“Neodlučne” države

Zbog svog geografskog položaja Sjedinjene Američke Države su podijeljene u vremenske zone što znači da države na istoku počinju ranije glasati, pa i rezultati izbora pristižu ranije. Za većinu analitičara rezultati s istoka indikator su raspoloženja birača i u ostalim dijelovima SAD-a.

Ipak, najviše pogleda usmjereno je prema “neodlučnim” državama: Floridi, Ohiju, Sjevernoj Karolini, Pennsylvaniji i Virginiji.

Analitičari kažu da ako Trump osvoji tri od pet ovih država, Clinton mora biti veoma zabrinuta za konačni rezultat izbora, a ako osvoji četiri od pet “neodlučnih” država, onda je njegova pobjeda gotovo zagarantovana.

Navedene države nose veliki broj elektorskih glasova i u protekle tri decenije bile su raspoređivane na oba pola američke političke scene.

Pored navedenih, analitičari smatraju da je neophodno pažljivije pratiti izbore u sljedećim državama: Maine, Wisconsin, Michigan, New Hampshire, Arizona, Colorado, Iowa i Nevada, a posebnu pažnju treba usmjeriti na rezultate u Arizoni, koja šalje 11 elektora.

Države za Trumpa i države za Clinton

Države koje su tradicionalno bile za republikanske predsjedničke kandidate i za koje se pretpostavlja da će podržati Donalda Trumpa su: Južna Karolina, Kentucky, Georgia, Texas, Mississippi, Alabama, Louisiana, Arkansas, Missouri, Indiana, Zapadna Virginia, Tennessee, Oklahoma, Nebraska, Kansas, Idaho, Sjeverna i Južna Dakota Montana, Wyoming i Alaska.

Za Clinton se očekuje da podršku dobije iz sljedećih saveznih država: Vermont, Rhode Island, New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Maryland, Illinois, Minnesota, California, Oregon, Washington, New Mexico i Havaji.

Kuriozitet ovogodišnjih predsjedničkih izbora je što prvi put u historiji žena može doći na čelo države i to predsjednica koja je supruga jednog bivšeg američkog predsjednika, Billa Clintona.

Izbor Trumpa značio bi da bi su demokrate izgubile predsjedničko mjesto, na kojem je bio Barack Obama, a sam Trump postao bi prvi predsjednik milijarder.