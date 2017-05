Damir Nikšić napadnut ispred BBI centra: “Rekao mi je ‘Hajde da te slikam majmune’, poslije me udario šakom u glavu”

Damir Nikšić, bh. konceptualni umjetnik napadnut je jučer u Sarajeva ispred BBI centra.

“Navijač je nasrnuo na mene. Ja sam se vraćao iz kupovine, on me vidio, počeo snimati, provocirati. Tu je bio još jedan stariji čovjek, nešto smo komentarisali nas dvojica, a on je gledao za nama. Prvo je on meni rekao ‘Hajde da te slikam majmune’, pa mi je rekao ‘Što se ne obriješ, ružan si ko lopov’, a ja ništa, okrenuo sam na šalu i rekao ‘Ljepši sam od tebe’ i prešao ulicu. On je preko ulice mi gestikulirao i ja sam mu pokazao prst. Tada se on zaletio preko ceste da me bije i to je prethodilo udarcu”, rekao je za “Source.ba” Damir Nikšić…

Damir se vraćao sa pijace Markale i nosio je pune kese povrća kada je napadnut od strane nepoznate osobe.

“Tražio je belaj i dobio ga je, policijaci su ga uhvatili i kada dobije kaznu 350 KM sjetiti će se mene. Zaletio se preko ulice i kada sam ga vidio zvao sam policiju, ali policije nije bilo. Udario me jednom u glavu i ja sam se zaklonio rukama. Vidio je da nisam pao, rekao sam mu stani tu, sad ćemo zvati policiju i ovaj čovjek ga je držao, opkolili smo ga, ali nam je pobjegao. Jedan moj prijatelj je to sve vidio i zovnuo policajca na biciklu da ide za mnom i uhvatili su ga, marica ga je pokupila, ja sam podnio prijavu i to je to”, ispričao je Nikšić.

Nikšić tvrdi da je napadač bio njegovih godina i da ga je udario šakom u glavu.

“Nisam išao doktoru, udario me u glavu samo. Mislio sam da mi je naočale polomio, ali nije. Udario me štosem, ali nije znao jako udariti, tako da sam dobro”, kaže sagovornik.

Ono što ga razočarava jeste što u centru grada nije bilo policije koja bi ga čula, obzirom da ih je više puta zvao upomoć.

“U centru grada gdje ima puno djece kada vrisneš šezdeset puta ‘policija’ nema policije. Znači da možeš donijeti bombu, raznijeti svu onu djecu i to me pravo brine. Sada su opet počeli jurcati sa autima i motorima. Poginule su dvije djevojke i to je trajalo nekoliko mjeseci i sada ništa. Nemamo navike da uvedemo red ovdje. Taj jedan policajac na biciklu nije me mogao čuti, tu trebaju biti bar dvije patrole, djeca su tu. Ja sam bolestan već nekoliko dana, promukao sam, imam temperaturu, nisam mogao da se branim”, rekao nam je Damir Nikšić.

Ono što je pohvalio jeste brza intervencija i to što je policija uhvatila njegovog napadača u roku od pet minuta nakon što im je dojavljeno za napad.

“Policajac na biciklu im je dojavio, marica se javila da kaže da je iznad parka i žena neka im je rekla da ga je vidjela da sjedi na klupi u dresu desetka. Oni su otišli i odmah ga uhvatili. Ne mogu ja ništa reći na policiju, ali problem je što ih na ulicama nema, ne djeluju preventivno. Da je policija bila u blizini, on me ne bi ni udario”, iskren je Nikšić.