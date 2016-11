Damir Beljo za svjetsku titulu bori se protiv Oleksandra Usyka

Najbolji bosanskohercegovački profesionalni boksač Damir Beljo u kalifornijskom Inglewoodu 17. decembra borit će se za pojas svjetskog prvaka prema WBO verziji, a protivnik će mu biti sjajni ukrajinski boksač Oleksandr Usyk kojem će to biti prva obrana naslova nakon što je vrijedni pojas osvojio 17. septembra ove godine u Poljskoj slavljem protiv Krzysztofa Glowackog. Ovaj bokserski spektakl bit će održan u dvorani Forum.

Ovu informaciju potvrdio je i Damir Beljo koji ne svom profilu na Facebooku napisao:

– Evo dođoh do svog cilja. Došao sam do pisanja povjesti sporta moje zemlje. Dobio sam ugovor od K2 promocije, tj. promocije od braće Klitschko za meč za svijetskog prvaka u Americi, protiv trenutno najboljeg boksera današnjice, Ukrajinca Oleksandra Usyka, koji je pod njihovim ugovorom i koji je osvojio sve što se u boksu može osvojiti. Kao olimpijac je bio prvak Europe, prvak svijeta , zlatni na olimpijskim igrama i evo kao profesionalac 5 puta branio WBO Interkontinentalni pojas i uzeo svijetski pojas od do tada neporaženog jakog Poljaka Krzysztof Glowacki, koji je nakautirao velikog Marca Hucka i uzeo pojas od njega. Boze hvala ti! Krv sam pišao na treninzima godinama, izozljeđivao se, uništio dosta i zdravlje i puno puta padao pod svom težinom i nepravdom, ali sam nastavljao jer sam “konj”u glavi i htji sam doći do ovoga i opet ti hvala za sve Bože – napisao je Beljo na Facebooku.

Na ovoj društvenoj mreži on je napisao da je sedam godina sam bio prvak svoje zemlje u Olimpijskom boksu i kapiten reprezentacije BiH, odboksao 117 mečeva u Olimpijskom boksu i pobjedio u 101, čak 78 nokautom…

– U profesionalcima još Bogu hvala nemam poraza, uz 22 pobjede iz isto toliko mečeva (18 nokautom). Pošto nisam dobio priliku ići na kvalifikacioni turnir pred olimpijske igre u Londonu, odlučio sam otići u profesionalce, iako je svima jasno bilo da tu mogu napraviti dosta,jer tu se traže tvrdi borci, a Bog mi dao darove koji su mislim odlični za uspjeh u profi boksu, a prije svega veliku vjeru u njega i u sebe.. Tako da sam uspio postati i prvi bokser iz BiH, koji je postao prvak EUROPE i to uspio 2 puta odbraniti…Moram napomenuti da sam u WBO bio prvak EUROPE, a WBO uz WBC, IBF i WBA je najjača verzija na svijetu i samo su ove verzije priznate i tu su veliki mečevi.. Ne želim da podcijenim druge boksere, ali oni sami rade na štetu boksa sa lažnim i napravljenim verzijama, tako da se stvorilo milion nekih prvaka i verzija. Ko je god u boksu zna o čemu govorim. I eto kad sam postao prvak Evrope upao sam među izazivače i kad sam 2 puta odbranio ušao sam u uzi krug izazivača za svijetski naslov… 4-i sam u WBO i 13-i u IBF… Znači u dvije najjače verzije na svijetu sam izazivač za svijetski naslov,a prvih 15 su izazivaci ,a prvak bira među tih 15 na svijetu! Znam da su tu veliki lobiji i ja dolazim iz male zemlje među vukove. Hvala mojim prijateljima i ljudima koji su vodili taj menadžerski posao, prvenstveno Daliboru Banu i mom prijatelju Ivanu Dijakovicu, također hvala mom treneru Damiru Mileticu-Fanti i kondicijskom Damiru Mileticu-Fanti i kondicijskom Damiru Zubcu.. Iz Bosne i Hercegovine,iz Mostara,moje djedovine Rame do Amerike i borbe za svijetski naslov…I da neko kaze da Ga nema, ima ga i voli Bog Belju svog… Svima koji ste bili uz mene hvala, a i vama koji ce te u svemu naći i nesto loše i osuđjivati i pljuvati, i vama hvala i Bog vas blagoslovio sve! E da, i želim da pohvalim Hrgovića i Sepa iz Hrvatske kao i njihovog trenera Leonarda Pjetraja koji je jedan od najboljih trenera i oni nisu profesionalci, a rijetko koji profesionalac može sa njima na kraj… Bog ih blagoslovio i nadam se da će u profesionalcima doći do vrha. Također, hvala Almedinu Fetahoviću, treneru reprezentacije BiH, Miljenku Tomiću i svima koji rade na mladim bokserima ove zemlje i da ćemo na sljedećoj olimpijadi gledat i Adema Fetahovića i Sendru i Bošnjaka i Poletana… Evo ugovora za borbu za svijetski naslov…A iskreno ne znam hoću li ga potpisti, a to ću vam reci i zašto u nastavku. Uskoro – napisao je Damir Beljo.

Podjestimo, Usyk je i dalje neporažen u profesionalnoj karijeri uz savršenih 10-0. Na Olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu osvojio je zlato. Radi se o borcu kontra garda i razornog udarca koji 90 posto svijih dvoboja završava nokautom.

Impresivnu karijeru ima i naš Damir Beljo koji za sada u profesionalnoj karijeri ima čiste 22 pobjede. Bombarder sa Neretve posljednji meč je odradio 6. maja u Njemačkoj gdje je svladao Maila Kurzweila. Prije nekoliko mjeseci je zbog ozljede napustio evropski WBO naslov, a pritom je najavio da će nakon oporavka napasti svjetsku titulu i to se na njegovu, ali i radost svih Bosanaca i Hercegovaca obistinilo.