Dalida Garderoba od scene do ulice

110 haljina u muzeju

Povodom tridesete objetnice izceznuca poznate pjevacice Dalide, pariski Muzej mode i kostima predstavlja izlozbu scenskih kostima i svakodnevne odjece velike interpretatorice svjetski poznatih hitova.

Sandrine Tinturier, kustosica postavke objasnila je nekoliko, posebnih nacina odijevanja “Pjevacice Naroda”.

Perje, svilu, sljokice, kozu nosila je Dalida /1993-1987/ sa posebnom gracioznosti i smislom za modni stil. Graderoba rano preminule zvijezde, prica nevjerovatnu pricu mlade Talijanke, rodjene u Cairu i okrunjene za miss Egipta 1954 godine. Nekoliko mjeseci kasnije, ljepotica od 21 ljeto stize sa malim koferom u Pariz, prijestolnicu Europe…

Tri desteljeca nakon smrti pjevacice, mladji brat Orlando, rodjen kao Bruno koji je uzeo ime starijeg violiniste, podario je slavnom muzeju 150 oprava za grad i scenu svoje svjetski poznate sestre, koju je obozavao i bio njezin umjetnicki agent.Palaca Galliera izlaze 110 odijevnih predmeta sto otkrivaju dobar ukus i smisao za lijepo i kvalitetno, velike interpretatorice popularne glazbe.

-Radila sam na pripremanju izlozbe zvijezde, odnosno slavne zene ne obaziruci se na njezino uzbudljivo postojanje, ispunjeno tragedijama i izceznucima dragih joj osoba. Ako odjeca ne cini covjeka, odaje ga.Na kraju sam razumjela da, htjela ili ne, vracam se na velike promjene i prevrate njezinog zivota-istakla je kustosica Tinturier. Kada bi mijenjala repertoar ili nacin postojanja, haljine su postajale drugacije, duze, svijetlije, adaptirane dogadjajima i programima u kojima je sudjelovala kao i trenutcima osobnog prezivljavanja.

Nezaboravna Pin-up haljina koju je potpisao nekada trazeni kreator Jean Dessès, nije slucajno postavljena na pocetak izlozbe-Govori o sceni ali i nacinu odijevanja lijepe Dalide-podvlaci kustosica.Pjevacica je odjenula na sceni, kao 25 godisnjakinja cuvenu crvenu haljinu od plisa, na prvom znacajnom recitalu u pariskom “Bobinu” 1958 godine.Sacuvala je i nanovo obukla za vrijeme primanja dijamantske ploce, 1981 u “Olympiji” u svijetu cuvenom music-hallu smjestenom u cetvrti Opéra, Grada svjetlosti. I 25 godina kasnije nosila je istu opravu mlade djevojke jer je uspjela odrzati vitkost i privlacnost.Cetvrt stoljeca poslije, ponosno je istakla kako je to moguce. Haljina odaje osobu koja dobro poznaje osobno tijelo, sto je potvrdila razgovorom sa poznatom novinarkom Evom Ruggieri.S osmijehom je primijetila kako ima manje kilograma nego u doba ostvarivanja oprave.Haljinu je najprije odjenula mlada, bujna, tamnokosa Talijanka jer obitelj dolazi iz Calabrije ali se njezina silueta izduzila i postala vitkija, zahvaljujuci pravilnoj ishrani i vjezbanju.Raskosna Mediteranka je postala savrsena plavojka, Starog kontinenta.

Muza Pierrea Balmaina

Upecatljiva je i Balmainova oprava sa perlama. Pierre Balmain bio je Dalidin “fetish” kreator.Nosila je njegove modele od 1956 do 1978 godine. Slavni Parizanin je najprije ostvario predivan svileni mantil za gala noc 1956 a kako je suradjivao s “Olympiom”, uradio joj je scenske uniforme i seriju bijelih haljina sa predivnim vezom. Dalida je obukla istu haljinu i 1978 godine, pet godina od nastanka, za vrijeme predstavljanja jordanskom kralju Husseinu, koji je pozvao u svoju palacu jer je zelio upoznati.

Krajem sestog desetljeca 20 stoljeca, pjevacicina scenska garderoba se sasvim razdvaja od gradske. Zadnja je pod modnim uticajima epohe, posebno hippi vala. Godine 1965 Yves Saint Laurent otvara u pariskoj ulici Tournon, prvu prodavaonicu i stvara svoju cuvenu marku, sto i danas dobro posluje. Od pocetka, Dalida je vjerna klijentica koja redovito kompletira osobnu garderobu.Usvojila je “credo” galskog fashiona i velikog kreatora koji je zenama dao slobodni modni izraz i adaptirao im muske odijevne predmete.

Smokonge, odijela, saharske kosulje je Dalida odijevala ispod predivnog trench-coata jednako znacajnog kao i njezina ljubav prema odijevanju , uvijek iznad trendova sto je odgovaralo Saint Laurentovoj namjeri ostvarivanja vjecnih, odjevnih predmeta. Umjetnica je kupila trench 1975 godine da bi u njemu pozirala za fotografiju sto je ilustrirala novu plocu.Sest ljeta kasnije odjenula ga je i na sceni.

Na raskrscu sedamdesetih i osamdesetih godina proslog stoljeca, pjevacica nanovo mijenja nacin odijevanja.-Konsultirala je velike i poznate kreatore ali je sama odabirala scenske kostime. Vise nije bila sama pod reflektorima nego je ucestvovala u “recitalima” okruzena glazbenicima i plesacima., kaze Sandrine Tintirurier.

Michel Fraysnay i Mine Barrel su umjetnici ostvarivali plesne kostime.

Crni body i ruzicasta pelerina od volana kreirani za nastup u pariskoj Palaci sportova 1980 godine, za pjesmu “Sto bi rekla Mistinguett” , hommageu slavnoj Parizanki, pjevacici i voditeljici najslavnijih revija, cuvenih music-hallova. Nastup je nalicio na americke shows, sa notama pariskih hramova noci ciju je izgubljenu ljepotu slavio, Dalida je nosila ogrtac sa perjem, kabosonima i sljokicama.

Simpaticna, uvijek suvremena haljina iz filma “Govorite mi o ljubavi” koju je ostvarila Gabriele Mayer 1961 godine, posluzila je umjetnici i pet godina kasnije kada je upotrijebljena suknja za potrebe snimanja “Nepoznate iz Hong Konga”, filma u kojem je pjevacica glumila uz Sergea Gainsbourga. Zelena haljina sa pojasom naglasava vitkost i prirodno se siri prema donjem dijelu tijela. Stil nazvan “pjescanik” uveo je Dior jos 1947 godine, prilikom kreiranja poznatog New Looka. Dekolte je naglasen posebnim pridrzivacima za grudi i golubijskim nacinom krojenja.Naramenice su bitan modni detalj. Kako je imala lijepe ruke, Dalida je do kraja postojanja, cesto nastupala u opravama bez rukava.

Izlozba je otvorena do 13 kolovoza.

Autor: Dzana Mujadzic