Da kupite pivo morate imati 21 godinu, a za pušku je dovoljno i 16

“Dobar dan, kako ste?”, dočekao nas je nasmiješeni trgovac u dosta prometnom dućanu na središnjoj aveniji u Daytona Beach, gradiću na istočnoj obali SAD-a, na Floridi.

“Trebate li možda nešto posebno? Nekakvu određenu pušku?”, rekao je čovjek u srednjim godinama i maksimalno ljubazno nas odveo do zida gdje nam je ponosno pokazao svoje specijalitete.

Piše: Vjekoslav Paun za 100posto.hr

“Imate sad na akciji ovu Springfield poluautomatsku pušku. Možete je dobiti za samo 800 dolara!”

Gledam sve to i vrtim film o svim tim brojnim incidentima po američkim školama, upadima (pa i maloljetnih) fanatika koji su, zato jer je i sa 16 ponegdje dozvoljeno, kupili oružje i “olakšali” se na kolegama iz razreda, profesorima. Pa samo prije nekoliko dana dogodio se posljednji pokolj i to upravo na Floridi, u Parklandu, 330 kilometara udaljenoj srednjoj školi od ovog dućana, a gdje je napadač ubio 17 ljudi i više desetaka ranio.

“Zar da žalim sve te stotine djece koje su do sada poginule, kada imaju takve zakone po kojima je teže kupiti pivo nego pištolj!?”, reći će mi kolega.

Nema čega nema u trgovini ‘Kod Jeffa’. Maverick, Mossberg, Winchester, čitam marke oružja, na stotine ih je samo u vidokrugu. Prekida nas jedan gospodin koji je ušao s djetetom, stigao je po već ranije odabrani pištolj, a koji ga je dočekao zapakiran u kutiji.

Dok su ulazili u auto, gledam malo bolje i otkrivam naljepnicu malo poviše svjetala njegovog crnog Mustanga.

“Gun owners for Trump!” (Vlasnici oružja glasaju za Trumpa)

I više nego jasna poruka tih žitelja s Floride.

“Je li ima gužve? Pa kako kad, nekad je velika gužva, ali danas vam svi više manje naručuju preko interneta pa možda i nije toliko kao prije”, otkriva nam domaćin dućana iznad kojeg, doduše u šaljivom tonu, stoji natpis – Don’t give up! (Nemoj odustati).

U nastavku dućana je i streljana, to je i običaj ovdje, pa je kolega iz Slovenije, Ciril Komotar, odlučio malo isprobati oružje. Dobio je i prigodnu metu, samog – Osamu!

Nema mete za Amerikance koja očito izaziva više emocija, uostalom srušio im je Twinse u New Yorku, i tako je i moj kolega, doduše dosta neprecizno, “izrokao” lik i djelo sad već pokojnog teroriste.

Florida je jedna od najliberalnijih američkih država što se politike prema oružju tiče, statističari su izračunali da je šesta (poslije Alabame, Aljaske, Arkansasa, Colorada, Delawarea), pa sa 18 godina možete slobodno šetati s oružjem.

Ako živite u Vermontu, tada i sa 16 godina možete obaviti kupnju svog prvog oružja, a u pojedinim državama, uz potpis roditelja, možete imati (vatrogasni) pištolj i sa 14 godina…

S jedne strane je tako (pod utjecajem prohibicije od prije gotovo 100 godina) zakon po kojem možete kupiti pivo s tek 21 godinom, ali zato za kupiti pištolj nije problem, pa i dok si još tinejdžer…

“Sigurno ne želite ništa kupiti”, pokušao je na kraju još jednom trgovac, ali samo smo mahnuli rukom.

Na izlasku iz dućana sjetio sam se intervjua koji sam imao prošle godine sa Josipom Glasnovićem kako mi se žalio da, unatoč tome što je olimpijski pobjednik koji evidentno živi od “pucanja” i koji je u sustavu posjedovanja oružja, ima mali milijun birokratskih problema kada naručuje novu pušku u Hrvatskoj.

Možda i bolje da je tako. Jer ovdje, nekoliko tisuća kilometara zapadnije, dovoljno je samo da imaš – 18. Ili 16, ako živiš u nekoj još liberalnijoj državi…

S koliko godina možeš kupiti i posjedovati oružje u SAD-u

Alaska 18

Arizona 18

Arkansas 18

California 21

Connecticut 21

Delaware 21

D.C. 21

Florida 18

Hawaii 21

Idaho 18

Illinois 21

Indiana 18

Iowa 21

Louisiana 18

Maine 16

Maryland 21

Massachusetts 21

Michigan 18

Minnesota 18

Missouri 18

Nebraska 21

Nevada 18

New Jersey 21

New Mexico 21

New York 21

Ohio 21

Oklahoma 18

Oregon 18

Pennsylvania 18

Rhode Island 21

Texas 18

Utah 18

Vermont 16

Washington 21

West Virginia 18

Wisconsin 18