Cvijanović: Neke namete ćemo potpuno ukinuti, neki će biti smanjeni

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da Vlada radi na stvaranju pretpostavki da se smanji broj onih koji žele otići iz RS.

Cvijanovićeva je navela da je za to neophodna kombinacija mjera, te da su poslodavci vrlo jasno rekli da moraju povećati plate u realnom sektoru ako žele da ljudi ovdje rade, a ne da iste poslove rade negdje drugdje.

“Isto tako je neophodno i da je bolji ambijent u zdravstvu da bi se ljudi zadržali da rade ovdje, a ne da idu u inostranstvo”, rekla je Cvijanovićeva za BHRT.

Ona je napomenula da se migracija događa svuda u regionu, da iz zemalja koje su članice EU odlazi veliki broj ljudi na druge prostore Unije ili u neke treće zemlje, a kao primjer navela je Hrvatsku.

“Kroz program ekonomskih reformi upravo smo definisali ključne stvari kako doći do povećanja broja zaposlenih i kako to povećanje obezbijediti u realnom sektoru. To jeste prioritet i mi uspijevamo u tome. Sav ovaj broj novozaposlenih uglavnom se odnosi na realni sektor”, napomenula Cvijanovića.

Ona je naglasila da su prioritet radnici u realnom sektoru ali i da će, kada osnovica plate bude bolja i stabilnije prilike, doprinijeti rastu svih plata.

Cvijanovićeva je podsjetila da je na zahtjev poslodvaca uveden neoporezivi dio dohodka od 200 KM što je omogućilo da u privredi ostane više od 90 miliona KM.

“Mi smo se odrekli prihoda računajući da je važno da taj novac ostane u privredi i da mogu obezbijediti novo zapošljavanje i širiti privredne aktivnosti. Tražili su, a to smo uradili zajedno sa poslovnom zajednicom, da se evidentiraju svi parafisklani nameti i sada polako raščišćavamo tu listu. Neke će stvari biti potpuno ukinute, a negdje će opterećenje biti smanjeno”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila na nedavno potpisani dokument sa poslodavcima koji se odnosi na potpunu refundaciju porodiljskog odustva u bruto iznosu za zaposlene majke.

“Već smo napravili hodogram i preuzeli na sebe neto finansiranje, a ostala je obaveza oko poreza i doprinosa. I oni znaju da sve stvari ne mogu uraditi odjednom”, rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanović je istakla da ta mjera predstavlja nadogradnju koja ne bi bila moguća da prethodno nije urađen dio posla, te je naglasila da se već osjeti postojanje boljeg poslovnog ambijenta što potvrđuju i sami privrednici.

Najveći uspjeh u prošloj godini stabilizacija budžeta

Ocijenila je da je stabilizacija budžeta uprkos raznim blokadama najveći uspjeh Vlade RS u protekloj godini.

“Uspjeli smo budžet da dovedemo u jedno sasvim drugačije stanje u odnosu na prethodni period. Izmirili smo sve obaveze prema poljoprivrednicima i imamo sasvim drugačije i ležernije stanje u kojem smo uspjeli, uprkos silnim političkim, ekonomskim i finansijskim preprekama, da postignemo dobre rezultate”, rekla je Cvijanovićeva za BHRT.

Kao neuspjeh Cvijanovićeva je izdvojila propuštenu priliku za otvaranje pitanja povezivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, ističući da se to ne odnosi samo na prošlu godinu.

“Nedovoljno hrabro smo se ponašali prema tome. Više smo razmišljali o tome na kakve otpore ćemo naići nego o tome koju dobit ćemo imati. Bavićemo se tim pitanjem i moramo da školujemo ljude za koje znamo da će imati posao”, pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da treba pokazati više hrabrosti i prestati proizvoditi kadar za koji se već unaprijed zna da neće dobiti posao bar za 10 godina, koji postaju nezadovoljni građani RS.