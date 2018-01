Cvijanović: Možda nije tačan broj onih koji odlaze?

Premijerka RS Željka Cvijanović je izjavila kako se ne osjeća dobro zbog odlaska ljudi iz zemlje, ali je dovela u pitanje broj od 68.000 onih koji su u posljednje četiri godine sreću potražili van RS. Ona smatra da ta brojka nije provjerljiva.

– Ta se migracija događa svugdje u regiji. Kada uzmete zemlje koje su već članice EU vidite da veliki broj ljudi odlazi i iz npr. Hrvatske, pomjera se na druge prostore Unije ili idu u neke treće zemlje – kaže Željka Cvijanović, dodavši da vlast u RS-u mora stvarati pretpostavke da odlazaka bude što manje.

Željka Cvijanović je izjavila kako se ne smije zanemariti činjenica da se u RS bilježi rast broja zaposlenih, te da, prema podacima iz septembra, u tom entitetu ima 263.476 zaposlenih.

– Naš cilj je bio da dostignemo one brojeve koje smo imali prije izbijanja svjetske ekonomske krize, koja nas je pratila čitav niz godina i sada smo na dobrom putu. Ako smo prošle godine zabilježili rast od 3,5 posto mi moramo da ostvarujemo veće stope rasta da bismo uspjeli obezbijediti bolji životni standard i moramo biti strpljivi – smatra predsjednica entitetske vlade.

Reforme su ono što pomaže Vladi RS-a u radu, a one podrazumijevaju različite stvari, kaže Cvijanović, te dodaje kako jedan dio reformi traži stvaranje boljeg poslovnog ambijenta.

– Napravili smo određene memorandume i sa poslovnom zajednicom i sa sindikatom da bismo otklanjali prepreke bržem i boljem ekonomskom rastu – tvdi ova Cvijanović.

Ona smatra da Vladi mogu pomoći i krediti, pogotovo oni koji imaju svoju razvojnu dimenziju koja će omogućiti da se investira u određene oblasti koje će kao posljedicu vući za sobom neke sektore u privredi.

– Mi smo kroz program ekonomskih reformi upravo definirali ključne stvari kako doći do povećanja broja zaposlenih i kako to povećanje obezbijediti u realnom sektoru. To jeste prioritet i mi uspijevamo u tome. Sav ovaj broj novozaposlenih uglavnom se odnosi na realni sektor – izjavila je Željka Cvijanović za BHRT.

Govoreći o najvećem uspjehu Vlade RS-a u protekloj godini Željka Cvijanović je rekla da je to stabilizacija budžeta uprkos raznim blokadama.

– Izmirili smo sve obaveze prema poljoprivrednicima i imamo sasvim drugačije i ležernije stanje u kojem smo uspjeli, uprkos silnim preprekama, političkim, ekonomskim i finansijskim, da postignemo dobre rezultate – kaže premijerka RS-a.

Kao neuspjeh je izdvojila propuštenu priliku za otvaranje pitanja povezivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada.

– Nedovoljno hrabro smo se ponašali prema tome. Više smo razmišljali o tome na kakve otpore ćemo naići, nego o tome koju dobit ćemo imati – rekla je, između ostalog, premijerka RS Željka Cvijanović.

