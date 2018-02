Čović u Zagrebu: Građanska država u BiH u osnovi znači islamska država

Legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i euroatlantski put je minimum koji je dostatan da BiH dobije svoju šansu kada je u pitanju sigurnost, unutarnja stabilnost, ali i svakako ekonomsko-socijalna kada je u pitanju demografska politika u BiH, kazao je danas u Zagrebu predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.

On je danas održao predavanje u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta na kojem je okupljenim akademicima, studentima i ostaloj publici govorio o političkom stanju u BiH te o svojoj viziji uređenja te zemlje kako bi Hrvati i ostali narodi ostvarili svoju punu ravnopravnost.

“Ne smije nam se desiti da dva entiteta ostanu s dva konstitutivna naroda kao što je nakana jednog naroda u Republici Srpskoj i drugog naroda u Federaciji“, rekao je, između ostalog, Čović.

Čović je danas u Zagrebu govorio i o demokratskoj državi Bosni i Hercegovini, kakvu je zamišlja, ali i o tzv. Islamskoj državi i kalifatu.

“Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem, samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država to znači klasičan unitarizam, u nekoj formi, teoretskom obliku, a to vam znači u osnovi islamsku državu. Što je to neko pretvorio u kalifat ili dao neku drukčiju konotaciju čitavom tom mom izričaju. Na taj način mi razgovaramo i kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati i kad budem s gospodinom Erdoganom. Znači, nema tu nikakvih tajni ili nešto iza leđa. Možda je najmanje što trebam govoriti o ovome na ovaj način. Ta pitanja moramo riješiti doma, BiH će preživjeti dok god legitimni predstavnici konstitutivnih naroda čine vlast. Ne može jedan narod drugome birati predstavnike i u Predsjedništvu i u Domu naroda. BiH ima svoje specifičnosti i one se moraju do kraja uvažavati”, kazao je Čović u Zagrebu.

Govorio je i o utjecaju Turske u BiH za kojega je ustvrdio da je praktičan i ekonomski te kako taj utjecaj ne treba ni precijeniti ni podcijeniti.

Dodao je kako je BiH danas etnički očišćena na više od 86 posto svog prostora, kako je ustvrdio, ne samo djelovanjima rata nego i nakon rata.

“Jedinu budućnost hrvatskog naroda i BiH vidimo u euroatlantskom projektu”, zaključio je Čović.

Čović, koji je i lider Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH), upoznao je okupljene s političkom strukturom vlasti u BiH, s entitetima, kantonima i distriktom Brčko, te s načinom njihova funkcioniranja kroz korektiv visokog predstavnika.

Istaknuo je i pitanje izgradnje Pelješkog mosta te ustvrdio kako se njegovoj gradnji ne protivi BiH, nego određene grupacije unutar strukture vlasti.

“Ja duboko vjerujem da mi imamo šansi ako se uozbiljimo da ovaj dio svijeta, jugoistočne Europe, istočno od Republike Hrvatske, postane dio europskih integracija u periodu od 2023. do 2025, makar je nezahvalno o tome špekulirati jer se strategija Europske unije o tom pitanju stalno mijenja”, rekao je Čović.

Poručivši kako je Hrvatska najveći prijatelj BiH na njenom eruoatlantskom putu, Čović je dodao:

“Uvjeren sam da mi u ovoj godini možemo imati kandidatski status. Vjerujem da se zbog različitih odnosa u BiH to neće desiti”.

Ocijenio je kako će BiH naredne godine, ipak, ostvariti kandidatski status za članstvo u EU. Čović se osvrnuo na Izborni zakon BiH te poručio kako je to pitanje koje treba riješiti, no kako po postojećem modelu nema dovoljno hrvatskih političkih predstavnika koji bi osigurali većinu glasova za izmjenu Zakona.

Pritom se pozvao na odluku Ustavnog suda BiH koji je pojedine odredbe Izbornog zakona, koje se odnose na izbor izaslanika u Doma naroda Parlamenta FBiH, ocijenio neustavnim.

“Formalno, u Ustavu jesmo konstitutivni narod, praktično, u svom djelovanju u životu u BiH se na svaki način pokušavamo staviti u status određenih nacionalnih manjina kada je u pitanju obrazovni sistem, sistem informiranja itd.“, rekao je Čović.

Ocijenio je kako se u postocima broj Hrvata u BiH povećao, te kako sada u toj zemlji živi njih 16 posto, što je u apsolutnom iznosu 450 do 460 hiljada. Iznio je podatak da iz BiH i u postotku i u apsolutnom broju odseljava više Bošnjaka i Srba nego Hrvata.

Poručio je kako je u svrhu zaštite Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda u BiH osnovan Hrvatski narodni sabor (HNS) te kako će na predstojeće izbore izići predstavnici HNS-a.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH danas se u Zagrebu sastao i s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović.

“Nužno je, bez odlaganja, zajedno s međunarodnim pravnim ekspertima i dužnosnicima međunarodne zajednice pronaći rješenje koje će omogućiti reformu izbornog zakonodavstva te osigurati legitiman i legalan izbor članova PBIH i delegata u DNPFBIH”, kazao je Čović nakon sastanka s Grabar Kitarović.

