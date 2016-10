Čović: U BiH ne funkcionše ni državna ni federalna vlast

”Vlast ni na razini BiH, ni na razini Federacije BiH ne funkcionira”, izjavio je danas u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH i član Predsjedništva Dragan Čović dodavši kako se to potvrdilo i na sjednici Parlamentarne skupštine BiH.

“Najbolji način da provjerite funkcionira li nešto je kako funkcionira u parlamentu. Vidjeli ste jučer kako funkcionira i suvišan je bilo kakav komentar”, rekao je Čović te naveo da se tijekom sjednice parlamenta vidjelo da se i unutar jedne stranke različito glasovalo (Zakon o trošarinama, op.ur.), a da su stranke iz Republike Srpske glasovale identično.

“Mi ozbiljno trebamo sjesti i reći jedni drugima šta hoćemo”, naveo je Čović te dodao kako se projekti koje je vlast predstavila javnosti ne mogu provesti ako se ne osiguraju kvalitetni izvori sredstava, poput promjene trošarina, kreditnih sredstava ili nečeg trećeg.

Na pitanje hoće li biti rekonstrukcije vlasti na razini BiH i FBiH, Čović je rekao da, što se tiče HDZ-a BiH, izmjena neće biti, ali da nisu dovoljni samo oni. Rekao je kako će o tome razgovarati s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ali i da će biti održan sastanak svih stranaka i vlasti i opozicije kada se čelnik SDA Bakir Izetbegović vrati iz Irana, prenijela je Srna.

“To će biti posljednji sastanak o Koridoru Vc ili energetskom koridoru, gdje mi sjedimo i nešto dogovaramo. Zna se čiji je to posao, to su predsjednici vlada, te ministarstva, neka izvole raditi svoj posao, jer politika je rekla šta želi”, rekao je Čović i dodao kako je s Izetbegovićem i predsjednikom SBB-a Fahrudinom Radončićem dogovorio da sve materijale koji su blokirali rad federalnog parlamenta još jednom provjere, da bi do kraja listopada mogli biti završeni.

Autor: Vijesti.ba