Čović: Izetbegović je u Tursku otišao u osobno ili u ime stranke, a ne u ime Predsjedništva BiH

Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, u razgovoru za „Dnevni avaz“ kazao je da ne zna u čije ime je otputovao Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH na sastanak s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, u Istanbul, ali je kazao da Izetbegović u Tursku nije otišao u ime Predsjedništva BiH.

-Gospodin Ivanić, ja i gospodin Izetbegović razgovarali smo na tu temu i moje mišljenje je bilo, a jednako je bilo i mišljenje gospodina Ivanića da je to neprihvatljiva varijanta, i da gospodin Izetbegović nema nijednog razloga da ode, da će to samo izazvati dodatne probleme, nagađanja, radi čega se ide, osobito, jer gospodin Izetbegović ne ide kao predsjedavajući Predsjedništva BiH , nego kao član Predsjedništva BiH, bez ikakve zajedničke platforme, o temama o kojima bi se razgovaralo. U ovom slučaju gospodin Izetbegovoić otišao je u svoje osobno ime ili u ime stranke, u ime Predsjedništva svakako nije otišao – kazao je Čović.

On se osvrnuo i na nedavnu Izetbegovićevu izjavu u Beogradu da će se vanjska politika BiH voditi isključivo u Sarajevu.

– Sad odjednom jedan od članova Predsjedništva BiH, u čije ime, to ne znamo i o tome svi nagađamo ide u drugu državu, razgovara s predsjednicima druge dvije države i razgovora o nekim temama, koje ne mogu biti ništa drugo do vanjska politika BiH . Nadam se da će nam Izetbegović to pojasniti sutra i prekosutra , ali to je za mene u svakom slučaju kao norma neprihvatljivo – istakao je Čović.

Autor: Avaz.ba