Čović: Do kraja 2017. kandidatski status za EU

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojilo je izmjenjeni Master plan integriranja BiH u EU prema kojem je najvažniji zacrtani cilj dobivanje kandidatskog statusa za članstvo u EU 31. decembra 2017. Saopćio je ovo član Predsjedništva BiH Dragan Čović na konferenciji za medije u Sarajevu. On je kazao da su prema ovom planu utvrđeni precizni termini za ispunjavanje uvjeta koji bi BiH trebali odvesti korak dalje na evropskom putu.



Konkretno rješenje

Master planom predviđena je i implementacija presude “Sejdić-Finci“ , što je također jedan od ključnih uvjeta na bh. evropskom putu.

– Dobili smo zadatak da do početka iduće godine to moramo završiti. Rokovi su vrlo tijesni, ali su izvršivi što se tiče institucija BiH. Ne vidim mogućnosti da taj proces ne završimo u roku. Za konkretno rješenje treba sjesti i razgovarati, ali to je već razrađeno i ne vidim da će biti problema oko toga. Nema kandidatskog statusa bez rješenja vitalnih pitanja koja odavno stoje na planu. Konkretno rješenje tek treba dogovoriti, ali mislim da je razrađeno ono što je osnova tog rješenja – kazao je Čović.

S obzirom da je Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici razmatralo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za prvih šest mjeseci ove godine, Čović je na novinarski upit komentirao i potrošnju u prvih pola godine .

– Stojimo dosta dobro kada su u pitanju javne institucije, pa u narednim mjesec dana možemo očekivati nacrt proračuna koji bi trebali usvojiti do kraja godine. Najvažniji je odnos prema vanjskom dugu, a prema posljednjim izvještajima u regionu smo među najnezaduženijim i spadamo u srednje zadužene ili malo zadužene. Ukupna zaduženost je blizu 13 milijardi KM. Zajedno s Vijećem ministara ćemo raditi u naredna tri mjeseca kako bismo definirali proračun i napravili strategiju u investicijskom zamahu za povlačanje sredstava po pojedinim projektima- rekao je Čović.

Efikasniji rad

Na upit novinara, Čović je komentirao i lokalne izbore u BiH te izrazio zadovoljstvo rezutatom koji je postigao HDZ BiH. Najavio je da će naredne sedmice pokrenuti inicijativu da se uporedo s općim izborima 2018. godine održe i lokalni izbori što bi kada bi ova inicijativa bila prihvaćena značilo da bi nakon jučer održanih općinskih izbora, uporedo s lokalnim izborima 2018. ponovo bili održani lokalni izbori,a nakon toga oba izborna ciklusa održavala bi se svake četiri godine.

To bi umanjilo troškove izbornog procesa, a prema Čovićevoj ocjeni znatno bi doprinijelo i efikasnijem radu vlasti, jer ne bi svake dvije godine provodila izbore, i bila opterećena izbornim kampanjama.

Odgovarajući na novinarski upit kada se mogu očekivati konkretnije izmjene Izbornog zakona BiH Čović je izrazio uvjerenje da do toga može doći do kraja ove godine.

– Nema razloga da ne izvršimo izmjene i dopune Izbornog zakona BiH. To je jedan od preduvjeta koji nas čeka za kandidatski status – najavio je Čović.

Autor: Avaz.ba