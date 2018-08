Čović: BiH neće ubrzo dobiti kandidatski status u EU

Bosna i Hercegovina “u ovom izbornom ciklusu” neće dobiti kandidatski status u Evrpskoj uniji, ustvrdio je član Predsjedništva BiH Dragan Čović nakon sjednice kolektivnog šefa države.

Čović je izjavio da su na sjednici Predsjedništva BiH raspravljali o svim temama koje se tiču evropskog puta, ali i o imenovanjima koja se tiču diplomatske mreže.

Istakao je kako su pojedine tačke skinute jer sjednici Predsjedništva BiH nije prisustvovao resorni ministar ni njegov zamjenik iz područja sigurnost, javlja Anadolu Agency.

Izuzev migrantske krize, sve druge tačke su završene.

Upitan o napretku na evropskom putu Čović je izjavio kako je bio najveći zagovornik evroatlanskog puta BiH, pa time i evropskog.

Čović je kazao kako je sasvim izvjesno da BiH “u ovom izbornom ciklusu” neće dobiti kandidatski status.

Istakao je kako Pelješki most nije bila tačka dnevnog reda sjednice.

”Lično mislim da je dobro da se taj projekat gradi. On je unutar interesa BiH, ne samo hrvatskog naroda, nego čitave BiH i dao Bog da mi gradimo više takvih projekata“, rekao je Čović uvjeren kako će se u nekom novom sazivu morati dogovoriti oko takvih pitanja.

Upitan o migrantskoj krizi izjavio je kako su se prije nekoliko dana okupili predstavnici svih relevantnih institucija, te da se o tome krajnje ozbiljno razgovaralo.

”Ova tema je krajnje ozbiljna u BiH, koliko god neko o tome želio šutjeti. Nije rasprava išla u pravcu da mi moramo zatvoriti svoje granice u smislu da moramo nadzirati tačno ko ulazi u BiH bez obzira iz kojeg pravca dolazi”, rekao je Čović.

Podsjetio je da kada je riječ o zakonodavstvu i migrantskoj krizi postoji ostavljen prostor od 14 dana kada neko zatraži azil, da u tom vremenskom okviru mogu biti slobodni građani BiH, a da se ne zna o kome je riječ.

”Jedan od dogovora je bio da promijenimo zakon, rekli smo da imamo snažnu parlamentarnu većinu kroz stranke koje su tu bile zastupljene. Drugim riječima, da to ne bude 14 dana nego 24 sata, pogotovo iz razloga što niko još nije dobio azil, jer su to evidentno sve ekonomski migranti. Drugim riječima, zašto nekome dati 14 dana da bude koordinirano vođen kroz BiH, kako bi dobio neku drugu destinaciju, a evidenteno je to sve skupa usmjereno“, kazao je Čović.

Dodao je kako su, što se njega tiče, spremni kroz političke opcije koje zastupa da odmah dođe do ubrzane procedure i da postoji rok od 24 sata, pa ukoliko neko i pređe bh. granicu tu bude zadržan 24 sata i vraćen.

“Dosadašnja praksa je da je svakom odbijen taj zahtjev za azil zbog statusa, dominantno ili potpuno svi su ti migranti ekonomske prirode. Tako da ovim svjesnim, dosadašnjim nemijenjanjem ovog zakonskog okvira mi smo omogućili da ti ljudi rade one aktivnosti koje rade“, smatra Čović.

Poručio je kako su rijetke porodice koje se kreću po BiH bez da zna koji im je cilj.

Smatra kako bi BiH tek mogla doći u tešku situaciju pogotovo zbog procjena da bi u preostalom ljetnom periodu moglo doći do intenzivnijeg dolaska migranata.

Dodao je kako je činjenica da su dvije trećine migranata o kojima postoje brojke već napustile BiH.

”Moj lični stav je da humanitarnu dimenziju držimo apsolutno kao prvu, sigurnosnu kao drugu, a nadam se da nikada neće doći do one političke dimenzije“, rekao je Čović koji je dodao kako očekuju da što prije usvoji set zaključaka sukladno vođenoj raspravi.

Upitan o susretu s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, Čović je kazao kako neće razgovarati o Pelješkom mostu. Teme su vrijedne i slijedi pokušaj da se realizira nekoliko zajedničkih investicijskih projekata iz oblasti energetike, poljoprivrede i industrije.

Naredna sjednica Predsjedništva BiH planirana je za prvu sedmicu septembra.

Autor: AA