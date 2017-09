Čović: Arapi se sistemski i organizovano naseljavaju u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović izjavio je da vlast mora u skladu sa zakonima BiH da kontroliše organizovano naseljavanje Arapa u državi.

“Mi bi trebalo da budemo zabrinuti, svakako, i ne treba uopšte zatvarati oči od tog procesa, niti smijemo reći da neko nije dobrodošao samo zato što je iz nekog naroda, nacije, danas u svijetu”, rekao je Čović, prenio je Hrvatski medijski servis. Jednostavno, kazao je, danas se čitav svijet kreće.

“Pogledajte Evropsku uniju i koliko naših ljudi tamo ima, ali ako bi bilo naivni i ne gledali to u kontekstu prethodnog pitanja da ima onih koji sistemski rade taj projekat da bi promijenili etničku sliku ovog prostora bili bi politički naivni”, rekao je Čović.

Čović smatra da ove procese ne vodi ni jedna politička stranka.

“Ne bih ja to rekao da je to neka politička stranka. To je mnogo više, jedna ideologija koja je vladala jednim većim područjem arapskog svijeta. Pola Iraka je bila pod crnom bojom, pola Sirije. Ako je neko u takvom staju sposoban ovladati, nisu ti ljudi nestali. Tako da s te strane bojim se ko god potcijeni organizaciju koja stoji iza takvih snaga je naivan”, rekao je Čović.

Vlasti u BiH, kazao je, ne smiju to da potcijene.

“Pitanje je samo koliko će ih spriječiti sistem. Tako da dobrodošli svi oni koji dolaze kao prijatelji, ali svi strateški pravci promijene strukture običaja, navika ovde jasno narušavaju trajno funkcionisanje države i to se vidno osjeća i djeluje. Na nama je da kroz svoje institucije pomognemo svim dobronamjernim ljudima da ne budu nosioci pečata kojeg stvarno ne zaslužuju, ali i da ne budemo slijepci”, istakao je Čović.