Cormack u Potočarima: Duboko sam pogođena razmjerama ove tragedije

Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack koja se nalazi u Potočarima izrazila je duboko saosjećnje sa žrtvama genocida i njihovim porodicama.

-Ovdje u Potočarima duboko sam pogođena razmjerama ove tragedije i patnjom porodica žrtava – kazala je Cormack putem video-poruke objavljene na Facebook stranici Američke ambasade u BiH, piše Faktor.ba.

Dodala je da joj je bila čast pridružiti se Maršu mira, kao i svake godine, te da je ponovo zadivljena potpunom predanošću učesnika cilju ovoga Marša da strašnu tragediju pretvore u pokret za mir.

-Bez obzira na to koliko je to teško, bez obzira na to koliko to iziskuje hrarost, to je ipak jedini put naprijed jedini put ka boljoj budućnosti za generacije koje dolaze, kako u Srebrenici tako i šriom BIH. Kako bi podržale taj proces SAD ostaju opredijeljene pružanju pomoći građanima i traženju pravde za porodice i žrtve kao i pružanju pomoći svim porodicama da pronađu svoje najmilije i pronađu smiraj tako što će ih sahraniti na mjesta gdje će moći doći i odati im počast – kazala je američka ambasadorica.