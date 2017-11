Cimet kao lijek za cijelo tijelo: Prirodna pomoć kod ovih 16 problema

Pogledajte zbog čega je cimet dobar za vaše zdravlje .

Kontrolira nivo šećera u krvi

Nekoliko studija je pokazalo da cimet povoljno utiče na nivo šećera u krvi. Cimet je i popularan prirodni lijek koji koriste osobe koje pate od dijabetesa.

Liječi gljivične infekcije

Istraživanja su pokazala da je ulje cimeta efikasno u liječenju infekcija uzrokovanih kandidom, poput Candida tropicalis, Candida albicans, Candida krusei, C. parapsilosis, and C. orthopedics.

Ublažava simptome izazvane trovanjem

Cimet ima jako antibakterijsko dejstvo, pa je odličan u liječenju stomačnih problema izazvanih salmonelom i Ešerihijom koli. Mljeveni cimet, ulje ili čaj od cimeta, efikasni su u neutraliranju stomačnih problema.

Pomaže u liječenju simptoma sindroma iritacije crijeva

Cimet drastično smanjuje neprijatne simptome kod sindroma iritacije crijeva, naročito pomaže kod nadutosti. Ova biljka podstiče varenje i pomaže u liječenju bakterijskih infekcija. Pored toga, cimet je i odličan lijek protiv grčeva u stomaku.

Cimet pomaže kod osteoporoze i artirtisa

Cimet je bogat manganom koji pomaže u izgradnji kostiju, krvi i vezivnih tkiva u tijelu. Osobe koje imaju manje mangana u organizmu češće obolijevaju od osteoproze i artritisa. Kod bolova usljed artritisa može vam pomoći masaža uljem cimeta ili ispijanje čaja od cimeta.

Utiče na kognitivni razvoj i pamćenje

Redovnim konzumiranjem cimeta štitite zdravlje mozga i poboljšavate koncetraciju.

Moćan antioksidant

Cimet spada u sam vrh namirnica bogatih antioksidantima. Oni pomažu regeneraciju ćelija i oslobađaju organizam štetnih slobodnih radikala.

Pomaže pri mršavljenju

Cimet poboljšava cirkulaciju i može da ubrza metabolizam. Samim tim, bit ćete uspješniji u borbi sa suvišnim kilogramima.

Ublažava bolove u mišićima

Ukoliko osećate bolove u mišićima, pomoći će vam masaža cimetovim uljem.

Snižava holesterol i trigliceride

Ova začinska biljka djeluje preventivno na pojavu srčanih oboljenja, s obzirom na to da smanjuje nivo triglicerida, holesterola u krvi i viška masnoće.

Poboljšava zdravlje zuba i desni

Ulje cimeta se često koristi u proizvodnji žvakaćih guma, bombona za osvježavanje daha, tečnosti za ispiranje usta i zubnih pasti, zbog jakog antibakterijskog dejstva cimeta.

Ublažava prehladu, upalu grla i kašalj

Čaj od cimeta ili čaj s dodatkom cimeta povoljno utiče na tegobe izazvane prehladom ili upalom grla, a može i ublažiti kašalj.

Ublažava simptome PMS-a

S obzirom da je bogat manganom, cimet je odličan način da umanjite neprijatne simptome PMS-a. Ovaj začin ublažava grčeve i otklanja napetost.

Cimetom protiv simptoma trovanja hranom

Cimet umiruje tegobe izazvane trovanjem hranom, može da neutralira bakterije, gljivice i druge mikrobe.

Regulira menstrualni ciklus

Cimet pomaže ženama koje imaju policistične jajnike tako što može da regulira menstrualni ciklus.

Ublažava glavobolju

Ako vas muči migrena ili obična glavobolja, prva pomoć vam može biti čaj od cimeta.

Autor: Avaz.ba