CIK BiH: Do 11 sati u BiH glasalo 16,17 posto građana

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Ahmet Šantić je na pres-konferenciji u Sarajevu kazao da je od 3.124.775 upisanih birača na redovna biračka mjesta, do 11 sati glasalo je ukupno 506.327 birača, odnosno u procentima 16,17 posto.

Šantić je kazao da Operativni štab, koji je započeo svoje aktivnosti 2. oktobra 2016. godine u 6.30 sati u prostorijama Operativno-komunikacijskog centra 112, do 11 sati nije raspolagao bilo kakvim sigurnosno interesantnim saznanjima vezano za održavanje loklanih izbora, “što znači da sigurnost izbornog procesa do sada teče u redu, i to je dobro”.

Predsjednik CIK-a BiH je kazao da su biračka mjesta otvorena jutros u 7.00 sati s tim da je bilo određenih zakašnjenja u njihovom otvaranju, a jedno biračko mjesto otvoreno je sa zakašnjenjem od više od tri sata.

Autor: Fena