Čekajući novi iPhone: Satima stajao u redu da kupi novi telefon, a onda je uslijedilo razočarenje

Mnogi ovih dana čekaju u dugim redovima ne bi li što prije stigli do svog primjerka posljednjeg iPhonea.

Među sretnicima koji su uspjeli među prvima doći do svog primjerka posljednjeg Apple telefona, postoje i oni koji su ih već uspjeli i oštetiti.

Jedan od njih je uspio i snimiti pad svog skupocjenog mobitela, a popravak bi ga mogao koštati i do 280 dolara, koliko košta zamjena ekrana na ovom uređaju, dok su neki uspjeli napraviti i mnogo veću štetu na telefonu.ž

Pogledajte video:

Someone dropped their #iPhoneX already and it's painful to watch https://t.co/PVsFRJGg8k pic.twitter.com/N0jwbRGCMx

— Trusted Reviews 🎮💻 (@trustedreviews) 3. studenoga 2017.