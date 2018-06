Čeka se reakcija FIFA-e: Hoće li zbog ovog Srbija biti ponovo kažnjena?

Reprezentacija Srbije sinoć je u okviru drugog kola Mundijala poražena od Švicarske sa 2:1, te tako plasman u nokaut fazu svela na najmanju moguću mjeru pošto im za prolaz treba pobjeda nad Brazilom u posljednjem kolu.

Srbiji su presudili Xhaka i Shaqiri, dok je jedini gol za “Orlove” postigao Mitrović. Na stadionu je prema procjenama bilo oko 4.000 srbijanskih navijača.

Navijač Srbije sinoć na utakmici protiv Švicarske, Foto: Twitter

Među njima je bila grupa muškaraca koji su nosili dukserice sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Za očekivati je da će Srbija i po drugi put biti kažnjena na ovom prvenstvu zbog svojih navijača.

Podsjetimo, FIFA je kaznila Srbiju poslije utakmice sa Kostarikom zbog transparenta koji se odnosio na Drugi svjetski rat.

He sent me this pic of Serbian fans with war criminal Ratko Mladić on their hoodies @jessicawluther @NicoleFroio pic.twitter.com/QvZPrtTmHz

— jackie (@colorlessblue) June 22, 2018