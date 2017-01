Brutalan odnos prema povratnicima na Palama: Povratniku Fadilu duplo mlađi Đorđe ukrao stoku, pa ga izudarao bejzbol palicom

Brutalan napad na povratnika Bošnjaka dogodio se 08. januara na Palama, u povratničkom selu. Njegov komšija, inače srpske nacionalnosti, je došao u njegovo dvorište, uzeo mu četiri krave, motokultivator i još ga pretukao. Povratnik se zove Bašić Fadil, demobilisani je borac i ima 66 godina, piše Source.ba.

“To se dogodilo u nedjelju 08. januara u selu pored Pala. Taj Srbin mu je ukrao pet krava nakon čega je moj otac otišao da mu kaže da mu vrati krave. Ovaj ga je udario šakama u lice nekoliko puta, nasrnuo je na njega. Moj otac se nije sukobljavao nego je otišao direktno u PU Pale i prijavio cijeli slučaj. Nakon toga kada se moj otac vraćao kući, pošto nema auta išao je pješke. Ovaj ga je Đorđe sačekao i počeo udarati bejzbol palicom ili letvom, nisam siguran. On bi njega vjerovatno i ubio da nije drugo auto naišlo. Kada je vidio to auto pobjegao je. Ovi ljudi što su naišli su mog oca stavili u auto i odvukli do hitne pomoći na Palama nakon čega je prebačen na Ortopediju u Sarajevu”, rekao je za Source Ajdin Bašić, sin napadnutog povratnika Fadila.

Njegov otac, kaže Ajdin, je povratnik u Republiku Srpsku i bavi se stočarstvom.

“Od ranije je ovaj čovjek njemu prijetio. Moj otac je držao i konje, Đorđe mu je i njih krao. Taj lik je od ranije poznat policiji po krađi stoke. Vjerovatno je pošto se bližio 9. januar i situacija u Republici Srpskoj doprinijela da se Đorđe ponaša tako bahato, da krade tuđu stoku pošto u Republici Srpskoj on očigledno ima pravo na to pošto je Srbin”, rekao nam je Fadilov sin Ajdin.

Policija je nakon napada napravila uviđaj i pustila Đorđa.

“Kada je moj otac treba da bude prebačen iz ambulante na Palama u Sarajevo policija je došla tu i pitali ga šta je bilo. Moj otac je rekao ‘Pokušao me Đorđe ubiti, ja ga danas prijavio, a vi ne radite svoj posao, opet me napao’. Nije mogao više pričati pošto je bio povrijeđen jako. Đorđe je na slobodi, dok je moj otac u bolnici, ne može da spava od bolova. Zadobio je lomove ruke, teške tjelesne povrede, povrijeđena mu je glava, fiksiran mu je vrat i noga skoro slomljena”, kaže sagovornik.

Ajdin Bašić namjerava unajmiti advokata i tužiti Đorđa J.

“Ja ću unajmiti advokata, tužiti ću ako treba i Milorada Dodika. Sudski ću se obračunati sa njim, jer očigledno policija nije u stanju a zaštiti mog oca. Nakon što je prvi put prijavio policiji da je Đorđe J. na njega nasrnuo fizički policija je trebala reagovati i privesti osobu, a ne mu još i dojaviti da je prijavljen, da bi ga ovaj i drugi put fizički napao”, kaže on.

Nakon otpusta iz bolnice Ajdin namjerava svog oca neko vrijeme zadržati kod sebe u stanu u Vogošći, ali kaže kako će se Fadil vratiti na Pale nakon što se izliječi.

“Taj Đorđe će se ponovo pokušati obračunati sa mojim ocem ako se vrati u selo. On se ponaša kao da je još uvijek 1992. godina i da može raditi šta hoće. Ne znam kako drugačije objasniti napad na starijeg čovjeka koji nije u stanju da se odbrani. Strah me i moje reakcije, ne želim da odem na selo da vidim Đorđa jer ne znam kako ću ja reagovati kada se sretnemo. Nije mi lako nimalo, nasikirao sam se”, rekao je Ajdin Bašić, prenosi Source.ba.